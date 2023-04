Fondotinta: quasi tutte lo applicano male perchè sbagliano o ingnorano il “tapping”

Il fondotinta è uno dei prodotti makeup che preferiamo. Occhio quando lo applichi, molti sbagliano perché ignorano il “tapping”

Tra i tanti prodotti makeup che abbiamo a disposizione, il fondotinta è sicuramente uno dei nostri preferiti. Oltre a rendere omogeneo l’incarnato, nascondere i difetti e donare alla pelle un effetto setoso davvero impareggiabile, è anche una base spesso essenziale se vogliamo che il trucco resti perfetto tutto il giorno. Occhio, però, quando lo applichi! Molti sbagliano perché non conoscono il “tapping” e finiscono per combinare un vero pasticcio.

Ne esistono diversi tipi tra cui scegliere, a seconda del nostro tipo di belle e alla nuance di cui abbiamo bisogno. Ci sono quelli in polvere e in crema, quelli con protezione solare o a base di acqua. Insomma, ce n’è per tutti i gusti. Ciò a cui dobbiamo prestare attenzione, però, se non vogliamo sprecarlo, è il modo in cui utilizziamo il fondotinta.

Cos’è il tapping: perché molti sbagliano quando usano il fondotinta

Se anche a voi è capitato di ritrovarvi a macchie, con fastidiose strisce di colore non uniformi sul viso, è probabile che lo stiate usando nel modo sbagliato. Nel senso che lo applicate male e, di conseguenza, non sfruttate a pieno le sue potenzialità.

La tecnica del tapping, ovvero del picchiettare il prodotto sulla pelle, è spesso essenziale, soprattutto se parliamo di quelli cremosi. Questo tipo di fondotinta, infatti, ha bisogno di essere steso per bene, senza finire per accumularsi in una zona a scapito dell’altra. Per questo dobbiamo usare le dita o una spugnetta, così come un polpastrello, per distribuirlo nel modo giusto.

Per prima cosa, evitiamo di spalmarlo direttamente sul viso. Meglio lasciarne cadere qualche goccia sul dorso della mano o in una ciotolina. Andremo poi a prelevarne la giusta quantità da picchiettare sulla fronte, sul mento e così allargarci, man mano, a tutto il volto. Occhio anche alla quantità di prodotto utilizzata. Se ne mettete troppo, non riuscirete ad assorbirlo e finirete per ritrovarvi con macchie di colore che di sicuro non è ciò che vogliamo.

Infine, mai fare l’errore di “trascinarlo”. Non si tratta di una crema idratante, non dobbiamo spalmarlo da una parte all’altra, tirando il colore. Picchiettare, questo è il segreto, in modo che il fondotinta si fissi laddove necessario e si sfumi a dovere. Tenendo a mente questi suggerimenti, il risultato sarà perfetto!