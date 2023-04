Termiti: potresti averle in casa e non lo sai | Col trucco geniale te ne liberi subito per sempre

Hai notato dei fori strani nei mobili? Fai attenzione potresti avere un’invasione di termiti: ecco come sbarazzartene.

Con l’arrivo della primavera sono tantissimi i piccoli insetti che inizieranno nuovamente a fare capolino in casa. Alcuni quasi del tutto insignificanti, altri invece piuttosto fastidiosi e soprattutto pericolosi e che necessitano per forza di cose d’interventi specifici e mirati. Esattamente come quelli che adotti per tenere lontane blatte e scarafaggi.

Oltre a tutti questi insetti che si risvegliano dal lungo letargo, ci sono altre specie che amano le nostre case 365 giorni l’anno e che molto spesso creano anche danni piuttosto ingenti. Esempio lampante sono le termiti, questi insetti piccolissimi sono xilofagi, ossia si nutrono di legno e per questo ritrovarseli in casa non è di certo una cosa positiva. Quasi del tutto silenziosi e invisibili, ti accorgerai della loro presenza quando è ormai troppo tardi e hanno già lentamente iniziato a rovinare i mobili in casa.

Non lasciare che le termiti rovinino casa: ecco il rimedio naturale per sbarazzartene per sempre

Come ti abbiamo appena detto, non è affatto facile riuscire a scovare le termiti se non quando è ormai troppo tardi. Piccoli fori sui mobili inizieranno a fare la loro comparsa e questo sarà il segno indistinguibile della loro presenza. Proprio per questo, riuscire ad eliminarle definitivamente è una cosa estremamente importante e oggi ti aiuteremo nell’intento.

Sicuramente in commercio hai la possibilità di trovare prodotti specifici per eliminare le termiti, ma sai benissimo che questi oltre ad avere un costo anche abbastanza importante, sono anche particolarmente nocivi per la salute, ecco perché trovare qualche rimedio naturale è senza dubbio la scelta migliore. Ovviamente per dirti questo, è chiaro che abbiamo per te la soluzione anzi, le soluzioni. Basterà davvero poco e finalmente le termiti saranno solo un lontano ricordo.

Il primo trucchetto che vogliamo mostrati consiste nel mixare aceto e succo di limone filtrato. Trasferisci il tutto in un flacone spray e vaporizza esattamente dove vedi i piccoli forellini. Esegui questa operazione ogni giorno e vedrai che le termiti spariranno senza fatica.

Il secondo metodo da provare prevede l’utilizzo dell’olio di arancia, questo, ha la particolarità di rendere il legno impenetrabile. Quindi, non dovrai fare altro che stenderlo su tutta la superficie del mobile da trattare e vedrai come le termiti non si avvicineranno mai più. Basterà un po’ di pazienza per iniziare a veder dopo qualche settimana i primi risultati. Provali subito e le termiti non saranno mai più un problema.