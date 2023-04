Elena Sofia Ricci in una rarissima foto da ragazza: com’era la bellissima attrice

Una foto di circa 25 anni fa, che ci dimostra come Elena Sofia Ricci (oggi 61enne) sia sempre stata una donna bellissima.

Ha compiuto 61 anni da qualche giorno. Elena Sofia Ricci è una delle attrice più apprezzate del panorama italiano. Nonché una bellissima donna, anche a quest’età. Ma, dobbiamo dirlo, lo è sempre stata. Ecco una rarissima foto dell’attrice fiorentina da giovane. E’ stata lei stessa a pubblicarla.

Elena Sofia Ricci, pseudonimo di Elena Sofia Barucchieri. Attrice con una lunga carriera alle spalle e con diversi riconoscimenti ottenuti. Tra gli altri premi, ha vinto tre David di Donatello, di cui due per la Miglior attrice protagonista, per “Ne parliamo lunedì” nel 1990 e per “Loro” nel 2019, e uno per la Migliore attrice non protagonista, per “Io e mia sorella” nel 1988.

Come si può vedere già da questo parziale palmares, la carriera di Elena Sofia Ricci inizia fin dagli anni ’80. E, per la precisione, dai primi anni ’80, quando recita in alcune pellicole, seppur non accreditata o accreditata con un altro nome. Negli anni ’90 alcuni dei titoli più importanti: “In nome del popolo sovrano” (1990), “Persone perbene” (1992), “Stefano Quantestorie” (1993), “Donna di piacere” (1997).

Ma il percorso recitativo di Elena Sofia Ricci si dipana anche nel nuovo millennio con “Commediasexi” (2001), “Il pranzo della domenica” (2003), “Mine vaganti” (2010) e con l’ultimo film “Superereoi” (2021).

Elena Sofia Ricci, bellissima circa 25 anni fa: la foto lascia senza parole

Negli ultimi anni, Elena Sofia Ricci è ritornata nuovamente in auge soprattutto grazie alla fiction RAI, “Che Dio ci aiuti”, che, con le sue diverse stagioni, ha sempre registrato grandi numeri in termini di audience. Pur in abito da suora, non possiamo non notare come sia, ancora oggi, a 61 anni compiuti, una donna bellissima.

Lo è sempre stata, come dimostra questa foto di circa 25 anni fa pubblicata dalla stessa Elena Sofia Ricci tramite il proprio profilo Instagram ufficiale. Come facciamo a datare questa foto? Il calcolo è presto detto. Nel 1991 Elena Sofia Ricci si è sposata con lo scrittore Luca Damiani. I due hanno divorziato circa un anno dopo. Nel 1996, dalla relazione con Pino Quartullo, è nata Emma. Successivamente, la Ricci è stata sposata con il compositore Stefano Mainetti dal 2003 al 2022, da cui ha avuto una figlia di nome Maria.

Nella foto che vi proponiamo oggi, Elena Sofia Ricci afferma che risalga al periodo in cui aspettava Emma, nata sicuramente prima del 2003 dalla relazione con Quartullo. Ecco il calcolo semplice. Semplice, come questa foto un po’ sbiadita, ma che ci mostra come Elena Sofia Ricci sia sempre stata una donna bellissima.