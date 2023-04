Palpebra che trema: attenzione a queste cose da verificare subito e quando c’è da preoccuparsi

Se ti trema spesso la palpebra, non sottovalutare la situazione ma controlla questi altri dettagli. Ecco cosa devi subito verificare

Sono molte le patologie che possono colpire l’occhio e, parallelamente, questo organo è esposto a numerosi disturbi, anche di origine psico-somatica. Il tremolio, infatti, può comparire in situazioni di tensione come, ad esempio, quella di un esame universitario o di un importante colloquio di lavoro, oppure può essere sintomatico di un’allergia primaverile. Se però il tremore è frequente e la palpebra non accenna a fermarsi, controllate meglio questi dettagli.

Nella maggior parte dei casi, i disturbi che coinvolgono la palpebra come tremolii e vibrazioni sono transitori: solitamente la cosa coinvolge la parte inferiore, ma può succedere che questi tic caratterizzino anche la palpebra superiore. Tra le cause scatenanti, come abbiamo già anticipato, ci sono le allergie, la stanchezza e lo stress, ma anche l’abuso di alcol o caffeina, squilibri nutrizionali o stanchezza degli occhi. Ci sono però delle situazioni in cui ci si deve allarmare: ecco i sintomi a cui prestare attenzione.

Quando trema la palpebra senza alcuna apparente ragione: ecco le possibili cause

Se siete consapevoli di star vivendo un periodo di forte stress e stanchezza e la vostra palpebra tende a vibrare molto spesso, cercate di prendervi un momento per voi e rilassate corpo e mente. Dopo poco, anche l’occhio dovrebbe smettere di tremare e la situazione dovrebbe rientrare alla normalità: allo stesso modo, se sapete che state esagerando con i caffè, riducetene il numero quotidiano.

Se però la vostra palpebra continua a tremare e non riuscite a capirne il motivo, alla base di questo disturbo potrebbero esserci problemi neurologici come il blefarospasmo o lo spasmo emifacciale. In questi casi, il vibrare non passa con niente, né con il riposo né con l’allontanamento da eventuali agenti allergeni. Se notate che la vostra palpebra tremolante non accenna a fermarsi, rivolgetevi al vostro medico di famiglia o a un oculista: potrà diagnosticarvi la causa in breve tempo e curarla opportunamente.

Lo spasmo emifacciale è una contrazione del tutto indolore e involontaria di un lato del viso e spesso è dovuto a un malfunzionamento del nervo facciale e/o dell’area cerebrale che lo controlla. Questo nervo, che è il settimo di quelli cranici, muove tutti i muscoli facciali, stimolando le ghiandole lacrimali e quelle salivari; inoltre, è fondamentale per il riconoscimento dei sapori e anche per l’udito.