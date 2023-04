Stai facendo invecchiare rapidamente la pelle con queste 5 abitudini da eliminare subito

Fondamentale per una buona immagine di sé, la pelle è una tra le zone del corpo più curate dalle donne. Ecco cosa la fa invecchiare precocemente

Se si vuole dare agli altri un’immagine di sé fresca, pulita e in ordine, avere una bella pelle è sicuramente utile. Se ci si pensa, il viso è proprio il nostro primo biglietto da visita: truccato o meno, se si presenta in ordine, disteso e illuminato dà subito l’impressione di una persona in salute. Per questo motivo, la pelle del viso e in generale di tutto il corpo è estremamente curata, soprattutto dalle donne: ci sono però alcune abitudini che la fanno invecchiare.

Oggi come oggi, la scienza ci ha dato molte più risorse per proteggere la nostra pelle dagli agenti che possono rovinarla. Il mercato è colmo di prodotti specifici per ogni esigenza, da quelli nutrienti a quelli rimpolpanti, passando per quelli per le pelli reattive e allergiche fino a quelli per quelle grasse e unte. Unitamente a questi cosmetici, che sicuramente aiutano, bisogna poi perdere tutte quelle abitudini che danneggiano la nostra cute e la fanno invecchiare: eccole tutte.

Vuoi una pelle sana? Abbandona queste abitudini

Il primo elemento che danneggia la pelle in modo irreversibile è il sole. I suoi danni sono ormai noti e non riguardano solo l’estetica, in quanto favoriscono la comparsa precoce di rughe e di macchie, ma anche la salute: i raggi UVA e UVB espongono la cute a un rischio maggiore di melanoma, il tumore maligno della pelle. Schermarsi con una crema con filtro solare è quindi fondamentale: non abbiate paura a usarle!

Un altro gesto che a lungo andare rovina la pelle è quello di strofinarsi spesso gli occhi. Tipico di chi ha allergie specifiche, inevitabilmente comporta dello stress alla pelle di quella zona, più sottile e delicata di quella del resto del corpo: continuando a toccarla, la si espone a un maggiore rischio di rughe e pieghe.

Anche il tessuto della federa del cuscino è importante: se continuate ad averla di cotone, a lungo andare sul vostro viso si formeranno delle pieghe difficili da mandare via. Al contrario, preferitela in seta o in raso e, se possibile, dormite sulla schiena, facendo in modo che la pelle del viso sia a contatto il meno possibile con il cuscino.

Dall’altro lato, anche dormire poco danneggia la pelle poiché comporta occhiaie, pallore, palpebre cadenti e borse sotto agli occhi. Inoltre, durante il sonno le cellule riparano i danni subiti dalla cute durante il giorno; è quindi fondamentale, per evitare l’invecchiamento precoce, dormire almeno 7 o 8 ore a notte.