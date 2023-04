Vuoi dimagrire? Meglio correre o camminare? Scopri la verità e cos’è più adatto a te

Vuoi davvero perdere peso? Continui a chiederti se, per te, nell’attività fisica, è meglio correre o camminare. Ecco tutta la verità.

Sei pienamente consapevole che forse, nel tuo caso, sei arrivato ad un punto di non ritorno. I chili in più probabilmente sono davvero tanti, lo stile di vita non è affatto in linea con una condizione di salute e benessere: alimenti sbagliati, sedentarietà, magari anche fumo e alcol.

Il tuo medico è stato chiaro: per perdere peso, per aiutare il cuore a non soffrire, per recuperare l’energia e il benessere di un tempo, oltre ad una dieta intelligente, hai anche bisogno, gradualmente, di fare esercizio fisico. Stiamo parlando naturalmente del giusto movimento, svolto in maniera sana, intelligente, senza magari sforzare il tuo fisico in maniera errata. Gli specialisti sono chiari, a seconda della tua situazione, gradualmente, anche una passeggiata di mezzora ogni giorno potrebbe far bene alla tua salute e cominciare a permetterti di migliorare le tue condizioni, consentendoti di “cominciare a vedere la luce in fondo al tunnel”.

Camminare e correre sono entrambe forme di esercizio adatte per la perdita di peso e la salute del cuore. I benefici e i rischi dipendono dagli obiettivi di una persona e dal livello attuale della sua salute e forma fisica. Non affidarti ai consigli del web, anche se le informazioni della rete possono essere sempre utili, non devono mai sostituire i consigli e le terapie di uno specialista a cui affidarti.

Correre o camminare per perdere peso? Gli esperti la pensano così

Correre o camminare? Sebbene entrambe le attività consentano a una persona di bruciare calorie, perdere peso e ridurre il rischio di malattie cardiache, si discute molto su quale sia la migliore. Entrambi offrono benefici per la salute simili, ma la corsa ha naturalmente un vantaggio enorme in termini di calorie bruciate rispetto al camminare. Secondo l’ American Council on Exercise, una persona che pesa 160 libbre, ovvero 72 kg, brucia circa 15,1 calorie al minuto durante la corsa. Al contrario, una persona dello stesso peso brucia circa 8,7 calorie al minuto camminando. La differenza è palese.

Il numero di calorie che una persona brucia mentre cammina e corre dipende da diversi fattori, tra cui:

peso corporeo

durata dell’esercizio

l’intensità dell’attività

Correre consente quindi di bruciare più calorie al minuto che camminare. Tuttavia, chi cammina può ancora bruciare lo stesso numero di calorie facendolo più a lungo. Tuttavia, a seconda degli obiettivi di una persona, camminare e correre possono ancora offrire, secondo gli esperti gli stessi benefici.

Non puoi sforzare il tuo cuore questo è evidente: come è palese che se non sei abituato ad una attività sportiva pregressa nella tua vita e devi smaltire 30 o 40 kg, decidere di cominciare a correre, così, dalla sera alla mattina, senza un allenamento, senza la supervisione di un medico, potrebbe rivelarsi deleterio per i tuoi muscoli e per il tuo cuore.

Meglio, in questo caso, piccole passeggiate, che aiutano la circolazione, riattivano la vitalità del cuore, potrebbero davvero permetterti di cominciare un nuovo percorso di vita. Qualunque sia il tipo di attività fisica adatta alla tua condizione, consulta sempre un medico. Sarà lui a decidere ciò che è meglio per il tuo “percorso di rinascita”, ricordando che tutto, finalmente, deve ripartire da te, dalla tua forza di volontà.