Genitori poco affettuosi: ecco come possono influenzare il futuro dei loro figli

I genitori poco affettuosi quindi hanno un ruolo centrale nell’influenzare le sorti del carattere e del comportamento dei loro bambini

Quando siamo piccoli, i genitori sono i parenti più vicini e le persone che provano per noi il maggiore affetto possibile. Con gesti affettuosi, carezze e attenzioni, i bambini hanno modo di sentirsi amati e di imparare come si ricambia l’amore.

Al contrare, se i genitori sono anaffettivi, poco propensi a baci e carezze, ciò può ripercuotersi sulla salute e sul benessere psicologico del bambino, decretando anche il futuro delle sue relazioni personali. Vediamo come dicono gli psicologi a riguardo e perché essere affettuosi è così importante.

Genitori poco affettuosi: cosa provoca nei bambini

Carezze, baci, parole affettuose e di conforto sono i ricordi più intensi che abbiamo della nostra infanzia. A generare questi ricordi sono i genitori, i nonni e i parenti più stretti che ci amano e ci vogliono bene, proteggendoci dalla durezza della vita almeno fino a quando non siamo capaci di gestirla da soli.

Proprio a preparare il bambino alla sua vita da adulto, l’effetto dei genitori è fondamentale. L’affettuosità – secondo quanto stabilito dagli psicologi – è il tassello fondamentale che aiuta a generare e a spingere lo sviluppo emotivo del bambino. Eliminando questo elemento, molti genitori sono responsabili appunto di non aver educato il bambino all’emotività, facendogli saltare una fase evolutiva importante e basilare dei rapporti umani.

Il bambino che non ha ricevuto le giuste attenzioni quando era piccolo, con ogni probabilità avrà difficoltà da grande ad amare o a ricambiare l’affetto dato. Questo perché il non ricevere affetto da piccoli genera in sé frustrazione e confusione, rabbia e autocommiserazione.

I risvolti negativi nell’essere genitori poco affettuosi

Le conseguenze che la mancanza di affetto comporta nella formazione emotiva dei bambini sono molteplici e possono avere varie intensità e gravità. Ciò che è certo è che, privare i bambini della giusta dose di affetto genitoriale fa scaturire in loro un sentimento di abbandono e convinzione di non essere amati.

Se un bambino non riesce a sentirsi amato, di conseguenza non avrà metri di paragone per soppesare le emozioni, è quindi molto probabile che in futuro non sappia riconoscere l’amore quando gli viene dato e non sappia ricambiarlo. Inoltre, il senso di abbandono e la poca fiducia provata da bambini, sono sensazioni che una volta radicate non sono facili da eliminare del tutto nella nostra vita da adulti, ma anzi, tendono ad aumentare.

Talvolta, la mancanza di affetto genera anche insicurezze su se stessi e la convinzione di non essere abbastanza bravi, buoni o belli da essere amati. Vivere la propria vita nell’insicurezza genera paure continue di sbagliare o di essere troppo poco per chi ci sta intorno. L’evoluzione e lo sviluppo emotivo sono fondamentali per garantire una vita sana e felice ai propri bambini.