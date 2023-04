L’arrivo della Primavera vi ha messo KO? Ecco perché pulire casa vi farà stare meglio

La Primavera vi ha messo KO? Allora dovete assolutamente pulire casa: vi farà stare di gran lunga meglio. Ecco il motivo.

Da un po’ di tempo è arrivata la Primavera, con tutti i suoi lati positivi e negativi. Se da un lato ritroviamo il risvegliarsi della natura, la presenza degli uccellini sul nostro balcone e le giornate che si allungano, dall’altro troviamo un’immensa stanchezza che ci mette KO.

Questa sembra essere insormontabile: ci sentiamo a terra, spossati e come se avessimo affrontato le 13 fatiche di Ercole, quando in realtà ci siamo solamente alzati dal letto. Come possiamo rimediare a questo ‘problema’? Sicuramente facendo le pulizie di casa. Sì, avete letto bene: le pulizie di casa aiutano la stanchezza primaverile. Non ci credete? Vediamo insieme di seguito i motivi per cui affermiamo ciò: resterete davvero a bocca aperta.

Le pulizie di casa sono fondamentali se ti senti stanca: ecco perché dovresti metterle in pratica

Sembrerà davvero molto strano leggere un’affermazione del genere. Solitamente quando vogliamo riprenderci da una situazione che ci fa stare un po’ giù o da un lungo periodo di stanchezza, a tutto pensiamo fuorché alle pulizie di casa. Sicuramente pensiamo ad uscire con le amiche, a rilassarci in una SPA, a leggere un bel libro o a fare shopping, non certo a pulire l’intera casa! E invece, secondo alcuni studi, questo è modo ideale e perfetto per far sì che, oltre ad avere una casa sempre in ordine, possiamo anche riacquistare le forze che abbiamo perduto in questi mesi. La domanda è sicuramente “Perché?”. Scopriamolo insieme.

Le pulizie di casa, di Primavera o di Autunno, ci son sempre state presentate come ‘obbligatorie’. Da fare necessariamente in determinati periodi dell’anno, perché la casa doveva ‘respirare’ e soprattutto doveva apparire profumata e pulita al 100%. E da qui lavare le tende, i lampadari, i mobili e tutto ciò che c’è in una camera, approfonditamente. Col passar degli anni, e grazie anche a diversi studi, ci si è resi conto che in realtà l’ambiente in cui viviamo condiziona molto il nostro stato d’animo e di conseguenza ci fa sentire tristi, felici, stanchi o pieni di energia. Per questo motivo, fare le pulizie ed in particolare mettere in pratica il ‘decluttering’ è necessario per recuperare le energie.

In cosa consiste? Nell’eliminazione di oggetti superflui che ormai non utilizziamo più o che non sono fondamentali per la nostra esistenza. Fatto ciò, possiamo continuare con le classiche pulizie di casa, ovviamente partendo da una camera per volta e pulendola da cima a fondo. Respirare un’aria pulita, profumata e diversa dalla solita, sicuramente ci aiuterà a riprendere energia e forza!