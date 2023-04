Le 10 passeggiate più belle del mondo: percorsi da favola, città impensabili nella lista

Ci sono panorami mozzafiato che lasciano un segno indelebile, ci sono città, che con i loro scorci, disegnano vere e proprie favole.

I viaggi, per chi ha la possibilità di girare il mondo, possono essere l’esperienza più incredibile e più suggestiva possibile, sia che tu sia un solitario esploratore, sia che tu ami circondarti degli affetti dei tuoi cari da tenere per mano nelle località più incredibili da visitare, da un capo all’altro del pianeta.

Ci sono veri e propri percorsi da favola, scorsi, tramonti, passeggiate che ti fanno battere il cuore in una natura mozzafiato, il mondo ne è pieno. Se hai la fortuna di poterli scoprire, di poterli guardare con i tuoi occhi, stai certo che non te ne pentirai.

Un passo alla volta, proviamo ad esplorare insieme dieci passeggiate panoramiche in alcune delle città più iconiche e belle del mondo. Se ami viaggiare, esplorare nuove località camminare magari senza sosta, ecco una classifica speciale che per certi versi ti potrebbe anche sorprendere.

Le 10 passeggiate più belle del mondo: scopri località che sono pronte a farti sognare

Ci sono luoghi che ti aspetti di trovare, sono da tempo in cima alla lista delle graduatorie per qualità della vita, e in particolare, nel loro caso, Madre Natura è stata davvero benevola, anche se l’uomo ci ha messo lo zampino e ha reso tutto ancora più speciale. Scorci mozzafiato che forse non saranno dietro l’angolo ma che solo a descriverli ci fanno venire voglia di prendere la prima valigia e partire.

1. Devil’s Peak, Città del Capo, Sud Africa. Città del Capo è una città incredibilmente panoramica e uno dei modi migliori per viverla è salire a piedi sulla Devil’s Peak Mountain. Ok, è più simile a una mini escursione che a una piacevole passeggiata, ma non puoi perdertela.

2. Passeggiata circolare, Victoria Peak, Hong Kong. Come Città del Capo, Hong Kong è un’altra città incredibile, naturalmente bella, circondata da montagne e parchi nazionali. Una delle migliori passeggiate con vista su questa pittoresca città è la Circle Walk in cima al Victoria Peak.

3. Passeggiata da Bondi a Coogee, Sydney, Australia. Sydney è una delle rare città del mondo che combina perfettamente l’espansione urbana incontrollata con la natura. Uno dei posti migliori per fare una passeggiata e vivere la bellezza costiera della città è il Bondi to Coogee Walk.

4. Sentiero dell’osservatorio occidentale, Los Angeles. L’Osservatorio Griffith è un vero punto di riferimento e istituzione di Los Angeles. Inaugurato nel 1935, i visitatori possono guardare attraverso la vista notturna e i telescopi solari, oltre a vedere reperti scientifici e assistere a spettacoli dal vivo nel planetario. Cosa c’è di più, e forse la cosa migliore di tutte è il suo punto di osservazione arroccato in alto sul Monte Hollywood a Griffith Park. Di conseguenza, vanta viste da un milione di dollari sulla città di Los Angeles, sull’insegna di Hollywood e oltre.

5. Nairobi Safari Walk, Parco nazionale di Nairobi. Nairobi è una delle città in più rapido sviluppo nel continente africano e una popolare destinazione turistica grazie alla sua straordinaria fauna selvatica e alla sua eco-diversità. Nairobi vanta anche l’unico parco faunistico al mondo proprio accanto alla città. È davvero uno spettacolo straordinario vedere le giraffe con i grattacieli della città sullo sfondo e non essere dentro uno zoo!

6. La Grande Muraglia Cinese, Cina. Conosciamo tutti della Grande Muraglia cinese. Ma sapevi che è stata costruito per tenere fuori gli invasori del nord e dei nomadi? Sembra che Trump non sia stato il primo a costruire un muro per tenere fuori le persone… In quanto tale, il muro si estende per ben 2.500 miglia! E indovina un po’, puoi percorrerlo!

7. La diga, Vancouver, Canada. Ancora un’altra città esteticamente piacevole per gli occhi, Vancouver rivendica il più lungo percorso ininterrotto sul lungomare del mondo. La passeggiata Seawall è un viaggio di 25,6 km (16 m) che ti porta in giro per Downtown e il bellissimo Stanley Park. Se scegli di fare l’intera passeggiata, impiegherai circa 5 ore.

8. Arthur’s Seat si trova in cima all’Holyrood Park, affacciato su un’altra città iconica, Edimburgo in Scozia. Il parco offre viste spettacolari e un vero senso di fuga dalle strade della città sottostante. Ci sono diversi percorsi che puoi prendere fino ad Arthur’s Seat; il Percorso Blu, il Percorso Rosso, il Percorso Verde e il Percorso Viola. Per le migliori viste e facilità, consigliamo il percorso rosso. È necessario consentire circa due ore di andata e ritorno.

9. Cristo Redentore, Rio de Janeiro, Brasile. Rio è un’altra città naturalmente bella, con splendide coste, graziose baie e montagne della foresta pluviale che si ergono in tutta la città. È anche una delle incredibili destinazioni di viaggio storiche. Uno dei modi migliori per assaporare tutto è camminare fino alla famosa statua del Cristo Redentore in cima al monte Corcovado.

10. High Line Walk, New York City, USA. La High Line Walk di New York è una delle aggiunte più geniali a questa incredibile città. Originariamente una storica linea ferroviaria merci sopraelevata sopra le strade lungo il West Side di Manhattan, è stata salvata dalla demolizione dai residenti locali e trasformata in un percorso pubblico dove le persone sperimentano una meravigliosa miscela di natura, arte e design mentre ammirano le immagini e i suoni di Manhattan sopra e sotto.