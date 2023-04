Pulire in casa velocemente e bene: il segreto è il limone, ecco come usarlo davvero per tutto

Il limone non è solo un ingrediente straordinario per una infinità di ricette, ma è anche un efficace strumento di pulizia. Ecco come usarlo.

Da sempre dona profumo alle nostre ricette, disegna soavi percorsi di acidità nei piatti sapidi, è una base indispensabile in pasticceria, sgrassa il palato e regala sensazioni emozionali uniche nei percorsi dei grandi chef: difficile se non impossibile fare a meno del limone in cucina. Eppure, l’agrume per eccellenza, rappresenta anche uno strumento di pulizia per la nostra casa il cui utilizzo affonda le sue radici nella notte dei tempi.

Sgrassante, disinfettante, igienizzante, antibatterico, e naturalmente carico di profumi mai banali, tanto è vero che viene usato da sempre nell’industria dei prodotti detergenti, il limone può rivelarsi davvero una sorpresa.

Scopriamo, quindi, attraverso l’accurata guida degli esperti, le infinite possibilità di utilizzo del limone nelle varie pratiche di pulizia della casa, dalle superfici di tutti i giorni agli utensili. Ci renderemo conto che non potremo davvero farne più a meno.

Hai bisogno di aggiungere lucentezza a pentole e padelle, lucidare il tavolo della sala da pranzo o rimuovere una macchia di ruggine? Basta prendere dei limoni! Il limone funziona alla grande per la pulizia, da sempre. La qualità acida e il profumo fresco possono fare miracoli in casa e possono funzionare in modo simile a una candeggina. Puoi anche usare le scorze per aggiungere un po’ di lucentezza e far sembrare tutto perfetto. Dalla cucina alla lavanderia, a ogni altra parte della casa, scopriamo tutti i modi per utilizzare i limoni per disinfettare i tuoi ambienti.

Il limone alleato numero uno delle pulizie di casa: profumo e igiene che non ti aspetti

Ricorda bene che il limone è anche un conservante oltre che uno smacchiante e uno sbiancante. Ti basterà un panno con acqua bollente e succo di limone per pulire il lavandino del tuo bagno dai residui organici e dai batteri. Oltre che splendente, sarà anche disinfettato al massimo. Ecco altre soluzioni ideali per usare il limone in casa.

Pentole e padelle. Per ravvivare padelle di alluminio opaco, taglia un limone a metà e strofina il lato tagliato all’interno e all’esterno della padella. Non risciacquare. Lucida con un panno morbido. Salva la scorza per lucidare i rubinetti cromati e l’hardware dell’armadio. Strofinare la crosta sul metallo, sciacquare con acqua fredda e asciugare con un panno morbido. Per lucidare pentole in acciaio inossidabile e rame, taglia a metà un limone e passalo nel sale. Strofinare sulle superfici metalliche per rimuovere appannamento e sporcizia. Risciacquare bene e asciugare con un panno morbido.

Controsoffitti in marmo. Il marmo è bello, ma poiché la pietra è porosa, può macchiarsi facilmente con caffè, tè o alimenti a base di pomodoro. Tagliate a metà un limone e passatelo nel sale. Strofinare energicamente le macchie e poi risciacquare abbondantemente. Non lasciare mai il succo di limone sulla macchia troppo a lungo o l’acido potrebbe danneggiare la superficie del marmo.

Caffettiere e bollitori. I depositi minerali dell’acqua possono ostruire le caffettiere e i bollitori del tè e persino rendere le tue bevande stravaganti. Pulisci mensilmente i minerali aggiungendo mezza tazza di succo di limone all’apparecchio insieme ad un po’ di acqua bollente. Eseguire un ciclo di riscaldamento completo e poi un altro con acqua naturale.

Piatti perfetti. Alcuni alimenti possono lasciare macchie su stoviglie in plastica, piatti in melamina e persino piatti in ceramica. Per rimuovere le macchie, riempire un recipiente capiente o il lavandino con acqua bollente. Spremi il succo di due o tre limoni e aggiungi le scorze. Aggiungere i piatti e immergere per tre o quattro ore. Lavare come al solito.

Disinfettare il legno. Il succo di limone ha qualità antibatteriche che aiutano a uccidere i batteri che possono rimanere in piccole tacche su pietre per pizza, taglieri di plastica e legno e utensili in legno. Dopo il lavaggio, ricoprire la superficie con succo di limone e lasciare riposare per 5-10 minuti. Risciacquare con acqua calda e asciugare bene.

Addio odori dal microonde. Le microonde possono diventare disgustose a causa di schizzi e fuoriuscite. Rendi la pulizia molto più semplice aggiungendo un quarto di tazza di succo di limone a due tazze d’acqua in un contenitore di vetro adatto al microonde. Mettere nel microonde e scaldare fino all’ebollizione e il microonde è pieno di vapore. Lasciare riposare il vapore per circa cinque minuti, quindi rimuovere il contenitore e pulire il disordine con salviette di carta o un panno morbido.