Sei un over 60? Ecco come puoi rinforzare l’apparato muscolare con il cibo

Ecco per te alcuni consigli utili su come rafforzare i muscoli del corpo e renderli tonici e forti anche dopo i 60 anni.

La perdita del tono muscolare è una condizione abbastanza naturale del corpo umano, soprattutto quando si fa una vita sregolata e poco salutare. Per evitare che i nostri muscoli vadano in decadimento, dopo i 60 anni bisogna fare maggiore attenzione a ciò che si mangia e alternare la vita tranquilla a movimento fisico ricostituente.

Per arrivare ai 60 anni nel migliore dei modi, inizia subito prendendoti cura del tuo corpo: attività fisica, alimentazione regolare e l’utilizzo di alcuni alimenti ricchi di fibre e magnesio possono aiutarti. Vediamo come.

Cosa succede quando i muscoli si indeboliscono

La “sarcopenia” è quella condizione naturale e fisiologica, tipica delle persone in età avanzata, che porta i muscoli del corpo ad avere una sorta di decadimento graduale. Un sensazione iniziale di pesantezza e debolezza muscolare che inizia a farsi sentire già dopo i 60 anni. In realtà, questo decadimento ha un iter più lungo e inizia già da prima, ma se alla sarcopenia ci aggiungiamo anche l’età che avanza e uno scorretto stile di vita, ecco che la sensazione sarà quella di un muscolo vecchio e stanco.

A livello scientifico, la sarcopenia si verifica perché il corpo non riesce più a sintetizzare in modo corretto le proteine che servono al sostentamento dei muscoli. Arrivando meno proteine, il muscolo gradualmente si riduce di massa e di tonicità, generando una sensazione di debolezza fisica. Per preservare la tonicità e la robustezza del muscolo, ci sono moltissimi cibi e bevande che possiamo integrare in una dieta bilanciata e che ci aiuteranno a rafforzare tutto l’apparato muscolare, prolungando il naturale deterioramento dei muscoli.

Frutta e verdura da consumarsi quotidianamente, ben lavata e pulita, è un aiuto concreto e ottimale per il nostro organismo. Ma anche la frutta secca e alcuni ortaggi sono eccellenti alleati contro la sarcopenia:

frutti rossi;

frutta secca;

banane;

patate;

bietola;

cavolo verza;

spinaci;

mais;

cereali integrali;

legumi;

cioccolato fondente;

cacao;

latte scremato;

yogurt;

Anche la carne, quella bianca principalmente, può essere un valido aiuto per rafforzare il tono muscolare. Inoltre, alla dieta mediterranea e bilanciata va associata sempre un’attività fisica quotidiana e di distensione muscolare, proprio per allungare il muscolo e tenerlo in movimento e tonico. Dopo i 60 anni prenditi molta cura del tuo corpo e contrasta i segni dell’invecchiamento!