Supermercato: risparmi un sacco di tempo se eviti questi orari | Il 90% sbaglia

La fila al supermercato, cosa daresti per evitarla! Ma conosci gli orari giusti per eludere la ressa alle casse? Forse hai sempre sbagliato.

Ora di punta, sei appena uscita dall’ufficio, devi rientrare entro un’ora e hai pochissimi minuti per correre a casa e preparare un pranzo veloce.

I bambini sono con te che fanno i capricci e la testa ti scoppia. Non è certo un bel momento, ma in fondo è un tipico quadretto familiare di una giovane mamma. Ti accorgi di avere appena dimenticato il pane, le verdure e la mozzarella, pensavi di averli presi in mattinata. Non ti resta che correre al supermercato, che per fortuna, rispetto al passato, non fa più chiusura a metà giornata. Incredibile la fila di persone che trovi alla cassa: hai almeno dieci soggetti davanti, oltre tutto con i carrelli pieni, qualcuno addirittura interrompe il conteggio perché ha dimenticato qualcosa. Il tempo a tua disposizione si assottiglia maledettamente.

Sei una mamma “cuore e coraggio”, non ti abbatti certo per queste cose. Ciò che più importante, lo sai, se hai figli piccoli, è mettere un pasto a tavola sano per i tuoi figli, anche se sai bene che alla fine tu sei quella che non toccherà cibo.

Evitare la folla alle casse del supermercato: forse hai sempre sbagliato orari

Una domanda però te la poni, doverosa: è possibile riuscire a trovare orari, per fare la spesa, che ti consentano di evitare le grandi resse? Non riesci a capire come si concentrino tutti nello stesso orario, ma soprattutto è probabile che tu, come molte altre persona, commetta spesso errori di valutazione in tal senso.

Chiaro che se devi comprare ciò che ti manca in frigo prima di pranzo oppure prima di cena, sarai vincolata a determinati orari, ma quando puoi programmare, ecco che gli esperti ti indicano linee guida che probabilmente ti sorprenderanno.

Gli orari da evitare sono certamente quelli a ridosso di pranzo e cena: tutti si ricordano all’ultimo momento di fare la spesa, il single o la giovane coppia nelle grandi città hanno il frigo sempre vuoto e per loro il supermercato diventa il pensiero “last minute” prima di mettersi a tavola. La mattina prestissimo, all’apertura, è forse un orario indicato dagli esperti, anche se non è detto che nei fine settimana, alle 8.30, tu non possa già trovare file enormi alle casse. Evitare di fare la spesa nei week end potrebbe essere già uno stratagemma vincente.

Più si va avanti nella mattinata e più la folla che intende fare la spesa aumenta, numericamente parlando. Mentre il supermercato si svuota decisamente tra le 14.30 e le 15.30, quando tutti sono a tavola, quando le persone tornano a lavoro, quando le casalinghe vedono il loro sceneggiato preferito e quando qualcuno non penserebbe mai, dopo mangiato, se ha la possibilità di un riposino, di recarsi al supermercato con i bambini al seguito. Tra le 17 e le 20 è però di nuovo inferno assoluto!

I supermercati aperti 24 ore nelle grandi città, la possibilità delle consegne a domicilio, seppur con costi maggiorati, sono di certo soluzioni alternative: non sono pochi coloro che optano per la spesa con i corrieri, oppure le persone che nelle metropoli cercano la tranquillità degli orari notturni. Alla fine basta solo davvero organizzarsi!