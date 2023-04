Hai l’ansia perché il tuo bebè non ha fatto il ruttino: ecco come fare

Il tuo bebè non ha fatto il ruttino e ora non sai cosa fare? Non allarmarti, rischi di peggiorare la situazione. Ecco come comportarsi in questi casi.

Se il mancato ruttino del tuo bambino continua a metterti in agitazione devi assolutamente leggere questo articolo. Oggi infatti ti sveleremo cosa fare quando il neonato non riesce a espellere l’aria dalla bocca. Curiosa di scoprire come intervenire in questi casi? Vediamo tutti i dettagli.

Quante volte vi sarete preoccupate perché il vostro bebè non ha emesso il classico ruttino dopo la poppata? Si tratta di una situazione che mette in allarme tutti i neo genitori. In pochi però sanno che in realtà agitarsi non farà altro che peggiorare la situazione. In questo modo non faremo altro che trasmettere ansia nei bambini e quindi agitarli maggiormente. La prima cosa da sapere è che non bisogna forzali in questa pratica, infatti non sempre è necessario che facciano il ruttino. Anzi in alcuni casi può avvenire in modo spontaneo senza che ce ne accorgiamo.

Ruttino nei neonati: ecco cosa fare quando non arriva

È normale porsi tante domande quando si diventa genitori per la prima volta. Molti dilemmi attanagliano mamma e papà che in molti casi rischiano di trasmettere questa ansia ai propri bambini. Un esempio è appunto il ruttino post poppata, probabilmente anche voi sarete abituati a dare il classico colpetto dopo aver fatto bere il latte al bebè.

In realtà, alcuni esperti sostengono che questa procedura non sia necessaria, anzi dicono che l’espulsione dell’aria avviene spontaneamente tenendo semplicemente il lattante in posizione eretta. In questi casi ricordatevi di tenere sempre sulla spalla un panno per eventuali rigurgiti che a volte si presentano con l’espulsione dell’aria.

Ecco perché spingere in qualche modo il bambino a emettere il ruttino non sempre si rivela un pratica funzionale. Dovete sapere che ci sono molte scuole di pensiero riguardati questo argomento, ecco perché valutare più campane può tranquillizzare voi e anche il bambino.

Il bambino può dormire senza aver fatto il ruttino?

Quando si parla di eruttazione nei neonati è necessario fare alcuni chiarimenti: i neonati tendono a emettere quelli che sono più comunemente chiamati anche ruttini perché quando bevono il latte ingeriscono anche l’aria. Una delle domande che più genitori si pongono è: il mio bebè può essere messo in culla senza aver fatto il ruttino?

Secondo gli esperti non ci sarebbe nessun rischio legato al fatto che il neonato possa addormentarsi subito dopo aver mangiato. Infatti in molti sostengono che il bambino potrà quindi sgonfiarsi anche dopo essersi svegliato. Inutile, perché l’eruttazione serve appunto a espellere parte dell’aria che i neonati e i lattanti tendono a ingoiare mentre si nutrono. In ogni modo se volete aiutare i vostri bambini a far espellere l’aria in eccesso potete procedere in questi modi:

Ponete il bambino in posizione verticale; Appoggiatelo al petto, tenendolo con una mano; Con l’altra mano, date delle piccole pacche sulla schiena

Ora non vi resta che provare a seguire questi consigli.