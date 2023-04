Sai che ci sono piante che portano sfortuna? Scopri quelle da evitare

Davvero esistono piante che portano sfortuna? La “mala sorte” potrebbe essere figlia di credenze popolari, ma è ben sapere di quali si tratta.

Le piante hanno molti vantaggi nella nostra casa, a contatto ogni giorno con noi e la nostra famiglia: dal rendere belli gli interni, fino alla creazione di un ambiente che promuova positività, buona salute e fortuna. Menzionando la fortuna, non si può negare che la maggior parte delle famiglie abbellisce le proprie case con piante portafortuna, almeno quelle che si pensano rappresentino “la buona sorte” nelle credenze popolari, e questo per “invocare” pace, ricchezza, successo e benessere.

Tuttavia, non devi dimenticare che potrebbero esserci piante, in particolare secondo alcune filosofie orientali, che avrebbero il potere uccidere l’energia positiva nell’atmosfera e influenzare negativamente la tua vita. Queste piante sono estremamente belle da vedere ma, secondo alcuni esperti, non sarebbero adatte per essere coltivate in casa.

Non sappiamo se davvero avere determinate piante in casa possa realmente portare a conseguenze nefaste nella nostra quotidianità, tuttavia vogliamo raccontarvi lo stesso quali di questi esemplari sarebbe meglio ammirare da lontano, spesso si tratta di piante bellissime, e tenere lontano da noi e noi i nostri figli, da un contatto diretto.

Piante porta sfortuna: ecco perché secondo alcune filosofie sarebbero meglio tenerle lontane da noi

La filosofia del Feng Shui, quella su cui si basa la nostra disamina, aiuta a creare una casa piena di fortuna e prosperità, incoraggiandoti a rimuovere dalla tua dimora le cose che riducono l’energia. Allo stesso modo, gli esperti di Feng Shui suggeriscono di evitare ed eliminare le piante con basse vibrazioni che potrebbero essere pericolose per la tua vita.

Piante finte e artificiali. Non sono ritenute idonee da tenere in casa. Queste piante non svolgerebbero un ruolo importante nel rafforzare l’equilibrio naturale nell’atmosfera come fanno le piante vere. Se metti troppe piante finte in casa, ricordati di pulirle e spolverarle spesso. E non dimenticare di sostituirli con quelle nuovi una volta che iniziano a sbiadire o non sembrano essere in buone condizioni.

Cactus o piante affini che sono spinose (tranne le rose) non dovrebbero mai essere tenute in casa. Il Feng Shui e molte altre tradizioni affermano che i cactus e “le cosiddette piante a spillo” attirano energia negativa e non dovrebbero essere tenute in casa. Credono che qualsiasi pianta con superfici lucide possa causare attriti nella tua relazione e il cactus rientra in questa categoria. Per evitare completamente l’energia negativa dei cactus, “i seguaci” del Feng Shui ti consigliano di non tenerli mai in casa. Filodendro. È una delle piante d’appartamento più popolari grazie al suo stile a bassa manutenzione e alla facilità di crescita. Tuttavia, le piante contengono cristalli di ossalato di calcio, che possono essere tossici per l’uomo e gli animali domestici. Può causare dermatiti nei bambini piccoli e gonfiore della bocca e del tratto digerente negli adulti e nei bambini. I gatti sono particolarmente tossici rispetto al filodendro e sono stati segnalati spasmi, convulsioni e dolore in cani e gatti. Può essere coltivato con o senza vitigno. Per le piante in vaso, dovrebbero essere posizionate in alto su una mensola della finestra. L’agave per lungo tempo è stata una pianta “complicata”. È una pianta grassa, capace di crescere molto velocemente anche in condizioni ambientali piuttosto ostili; esistono, infatti, specie che riescono a crescere anche nei deserti americani. Come fanno a prosperare così facilmente? Secondo alcune credenze perché queste piante riuscirebbero addirittura ad attirare le energie malefiche, trattenendole nelle proprie foglie carnose. Secondo questa teoria, quindi, in breve tempo una pianta di agave si potrebbe trasformare in un’”antenna” attira sfortune.

Non possiamo ignorare, al di là delle credenze popolari o filosofiche, che esistono piante realmente tossiche per la salute, in particolare dei nostri bambini, e dei nostri animali domestici. Informarti è sempre cosa buona e giusta.