Sapete a cosa servono i risvolti del body del bebè? Nessuno lo avrebbe mai immaginato

Conosci i vantaggi di vestire il tuo neonato con un body? Possono essere davvero tanti, ecco tutto quello che non avresti mai immaginato.

Il body per neonati è uno degli elementi essenziali di base per il vestiario di un bambino di poche settimane o pochissimi mesi di vita. Ecco perché sempre più neo mamme lo scelgono.

Si tratta di un indumento che fornisce un ottimo strato di base in inverno per mantenere il bambino caldo e accogliente. Mentre possono essere indossati da soli in estate per mantenere il tuo piccolo al fresco. Offrono enormi vantaggi sia ai genitori che al neonato, sono così facili da vestire e non ti costeranno una fortuna. Ti illustriamo alcuni dei risvolti positivi del far indossare un body a tuo figlio.

I body per neonati forniscono un cosiddetto “strato extra facile” per il bambino. Sono perfetti da indossare a strati sul bambino durante l’inverno per mantenere tutta la pelle ben chiusa e calda. Uno strato extra di vestiti è incredibilmente importante per i bambini piccoli che non si muovono ancora, in particolare durante l’inverno.

Body nel tuo neonato: ecco perché sceglierlo ti creerà tanti vantaggi

Per uno strato di base vuoi davvero qualcosa che sia gentile e morbido per la pelle delicata dei bambini. I body in cotone biologico non causano alcuna irritazione e, che sia l’unico strato o uno dei tanti, assicurano che lo strato a contatto con la pelle li mantenga comodi tutto il giorno. I body realizzati in cotone biologico e traspiranti assorbono il sudore. Questo non solo mantiene il bambino a suo agio per tutto il giorno, ma significa che non c’è nulla che possa causare ulteriore irritazione alla pelle del piccolo.

I body sono fissati sotto con bottoni automatici o con spalline da sfilare, per questo li rendono molto più comodi da indossare per il bambino rispetto ai pantaloni elasticizzati. Questo vale soprattutto per i bambini che soffrono di coliche. Avere quello spazio in più per respirare, muoversi e dimenarsi offre un comfort superiore rispetto ai pantaloni elasticizzati. Soprattutto i body di qualità aiutano a contenere e fissare facilmente un pannolino.

Inoltre, in caso di perdite, evita di danneggiare gli strati superiori degli indumenti, quindi il body deve solo essere sostituito sul bambino e può essere sfilato facilmente partendo dalle spalle del piccolo. Per quegli “incidenti con il pannolino e le fuoriuscite improvvise”, i body rendono il cambio del pannolino molto più facile. Non devi tirarlo su sopra la testa o rimuovere il fondo. Basta sbottonare il body o tirarlo giù come detto dalle spalline, dai risvolti, e cambiare il pannolino e richiuderlo. Questo non è solo più sicuro per i cambi di pannolino che non devono sfiorare la testa, ma anche per motivi igienici.