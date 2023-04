Dovete sapere che le borracce sono una bomba di batteri, ecco come pulire bene quelle in plastica, alluminio e vetro. Tutte le informazioni utili.

Sempre più persone utilizzano le borracce per portare l’acqua da bere quando escono di casa, per andare in ufficio, a scuola, in palestra, in gita o comunque per uscite di lunghe ore quando è necessario avere qualcosa da bere, per dissetarsi ed idratarsi. Le borracce sono l’alternativa ecologica alla bottiglietta di plastica. L’uso delle bottigliette di plastica, infatti, aumenta l’inquinamento mentre la borraccia possiamo utilizzarla più volte, riempiendola con l’acqua o altre bevande che abbiamo in casa.

Dopo un lungo periodo di utilizzo, constatare quante bottiglie di plastica abbiamo risparmiato all’ambiente sarà impressionante. Ecco perché usare la borraccia è fondamentale. Allo stesso tempo, però, è molto importante averne cura, tenerla in ottimo stato e soprattutto lavarla spesso.

Una borraccia poco pulita, infatti, può trasformarsi in un ricettacolo di batteri che possono essere molto pericolosi per la nostra salute, soprattutto per i soggetti più fragili, come gli immunodepressi, le persone affette da malattie croniche e gli anziani. Anche nelle persone più giovani e sane, tuttavia, i batteri possono causare infezioni molto fastidiose. Insomma, la tutela della salute non è mai troppa.

Borracce sono una bomba di batteri, come pulire bene quelle in plastica, alluminio e vetro

Tra le borracce che più si sono diffuse negli ultimi anni ci sono quelle in alluminio, pratiche e leggerissime. Sono anche molto delicate e vanno pulite con grande attenzione. In generale, comunque le borracce, di tutti i materiali, vanno sempre sciacquate prima di essere riempite, anche quando sono pulite. Vanno lavate regolarmente, anche il tappo con la sua guarnizione. Si possono impiegare acqua calda e bicarbonato per eliminare i cattivi odori. La borraccia va conservata con attenzione per farla durare più a lungo possibile ma va sostituita subito quando comincia a deteriorarsi. Un’altra regola fondamentale, poi, è evitare l’uso promiscuo: non fate bere con la bocca dalla vostra borraccia altre persone.

Per quanto riguarda il lavaggio, invece, ci sono delle differenze a seconda dei materiali con cui è realizzata la borraccia. Quelle più facili da pulire e più igieniche sono quelle di vetro, che possono essere lavate a mano o nella lavastoviglie, come i bicchiere. Il loro difetto, però, è che si possono rompere molto facilmente. Pertanto usatele solo in condizioni in cui non sono esposte agli urti e soprattutto evitate di darle ai bambini.

Come abbiamo detto sopra, un tipo di borraccia molto pratica e molto utilizzata è quella in alluminio, per via della sua leggerezza e anche della sua resistenza. Questa borraccia deve avere un rivestimento interno in un materiale idoneo, come la ceramica, altrimenti l’alluminio è tossico. Inoltre, il rivestimento deve essere integro, perché altrimenti rischia di diventare ricettacolo di muffe e batteri. La borraccia in alluminio non si può lavare nella lavastoviglie, perché è delicata. Lavatela a mano con l detersivo per i piatti, a cui aggiungere del bicarbonato.

La borraccia in acciaio inox è più resistente e anche più sicura contro le muffe e i batteri. Inoltre, non trattiene gli odori. Si può lavare sia a mano sia in lavastoviglie. Sarà meno leggera della borraccia in alluminio ma più igienica e resistente.

Infine, c’è chi usa anche borracce in plastica. La sicurezza e l’igiene dipende molto materiale con cui sono realizzate. Per lo più si tratta di PET. Controllate bene l’etichetta affinché le borracce in plastica non contengano Bisfenolo A, una sostanza pericolosa e ormai vietata. La borraccia in plastica va lavata preferibilmente a mano, con detersivo per i piatti e bicarbonato. Evitate i graffi e le abrasioni perché potrebbero causare perdite di microplastiche. Per questo motivo, occorre fare molta attenzione alla manutenzione di borracce di plastica. Questi consigli vengono dagli esperti dell’Università Cattolica, campus di Roma, e dell’Istituto Superiore di Sanità.