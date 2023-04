Lo sporco si infila proprio lì: dovresti assolutamente pulire la guarnizione della lavatrice, ecco come si fa

Troppo spesso la sottovalutiamo, ma lo sporco si infila proprio lì! Trucco per pulire la guarnizione del frigo in modo semplicissimo

Abbiamo sempre tanta cura quando si tratta dei suoi interni, dei cassetti, dei vari ripiani, eppure spesso tendiamo a sottovalutarne i dettagli senza nemmeno rendercene conto. Di che parliamo? Ma del frigo, ovviamente, uno degli elettrodomestici che in casa non può certo mancare. Anche tu trascuri la guarnizione? Si tratta di un grave errore, poiché qui finiscono per accumularsi sporco, germi e batteri che potrebbero nuocere alla nostra salute. Vogliamo svelarti un trucco per pulirla a fondo in modo semplicissimo: stai a vedere!

Di sicuro non è un divertimento stare a strofinare e insaponare questo angolo tanto particolare, ma non è detto che debba per forza essere una faticaccia. Prova questo metodo facile e veloce, ma super efficace e diventerà un gioco da ragazzi.

Come pulire e igienizzare la guarnizione del frigo: lo sporco si accumula lì!

Come abbiamo detto, in questo punto vanno ad accumularsi sporco e polvere, così come schizzi e briciole di alimenti. Di conseguenza, se non puliamo come si deve le guarnizioni, a lungo andare i germi e i batteri inizieranno a proliferare e andranno a contaminare il nostro frigo. Evitarlo è facilissimo: vediamo cosa ci occorre.

Ciò di cui avete bisogno è del comune bicarbonato e del semplice aceto bianco. Dovrete realizzare un composto che non sia né denso né liquido, una via di mezzo, simile ad una pastetta sciolta. Riversate dunque il bicarbonato in una ciotola e aggiungete aceto quanto basta per amalgamare. Andate quindi a strofinare il composto ottenuto lungo la guarnizione, avendo cura di raggiungere anche la parte più interna. A questo punto lasciate agire per qualche minuto.

Usate un vecchio spazzolino o una spugnetta per strofinare via eventuali residui di sporco o incrostazioni. Adesso, con un panno umido e pulito, magari imbevuto in una soluzione di acqua e succo di limone, andate a ripulire e risciacquare il tutto. Non resta che asciugare e il gioco è fatto: le guarnizioni sono di nuovo splendenti e igienizzate! Ovviamente, dovremo aver cura di ripetere questo procedimento almeno una volta a settimana per assicurarci che restino pulite e disinfettate. A costo zero e super efficace: un metodo della nonna che non possiamo farci scappare.