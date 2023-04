Pulire il grasso dalle manopole dei fornelli è semplicissimo con questo trucco dei ristoranti | Pulitissime

Sono spesso unte e ricoperte di grasso: sai come pulire le manopole dei fornelli? Prova il trucco che usano i ristoranti!

Quando puliamo i nostri fornelli tendiamo a sottovalutare degli angoli senza nemmeno rendercene conto! Ci focalizziamo sui bruciatori, sulla griglia, ma non ci accorgiamo di tralasciare un dettaglio importante: le manopole! Sai come le puoi pulire a fondo ed eliminare tracce di grasso e unto? Con questo trucco dei ristoranti puoi riuscirci senza troppa fatica: sembreranno come nuove!

Non ce ne accorgiamo, ma al di sotto finiscono per depositarsi e incrostarsi residui di cibo, di unto, polvere e simili. Ovviamente, non vogliamo certo che germi e batteri si spargano sul nostro piano cottura, quindi urge intervenire e risolvere il problema. Puoi farlo senza spendere una fortuna grazie a questo metodo furbissimo.

Manopole dei fornelli: le puoi pulire col trucco dei ristoranti, è semplicissimo

Certo, non sono un punto facile da igienizzare e scrostare, ce ne rendiamo conto. Questo perché, a meno che non le smontiamo, usare la spugnetta o anche un semplice panno bagnato diventa complicato. Andiamo allora a vedere come possiamo semplificarci la vita e ottenere un risultato davvero pazzesco.

In dispensa troverete ciò di cui avete bisogno, quindi posate borsa e portafogli: non serve andare al supermercato! Useremo, infatti, del comune aceto bianco: sì, quello che usiamo spesso per insaporire le nostre pietanze. In che modo? Andremo a miscelarlo con della semplice acqua, possibilmente priva di calcare. Basterà un bicchiere di aceto all’interno di mezzo litro di liquido.

Dopo aver usato il nostro solito detergente per pulire il fornello, andiamo ad inumidire uno spazzolino o una spugnetta di piccole dimensioni nella nostra soluzione fai da te. Procediamo quindi a “insaponare” le manopole, avendo cura di strofinare anche al di sotto. Se potete rimuoverle senza rischi sarà ancora meglio e più semplice. Ora dobbiamo dare il tempo all’aceto di fare effetto, basteranno una decina di minuti.

A questo punto, usando un panno umido e pulito, procederemo a risciacquare con acqua pulita, senza inzuppare il piano cottura. Se dovessero esserci incrostazioni persistenti potremo fare una seconda passata di acqua e aceto e di nuovo usare lo spazzolino per eliminarle. Infine, dovremo asciugare per bene il tutto e nel caso rimontare. Oltre a essere igienizzate a fondo, le manopole torneranno pulite e brillanti, come nuove!