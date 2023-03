Aceto e bicarbonato: tutti li mischiano, ma che errore grave! Smetti subito o son guai seri, ti svelo perché

Aceto e bicarbonato: hai l’abitudine di mischiarli insieme? Smetti subito di farlo! Nemmeno immagini i rischi, ti spiego perché devi evitarlo!

Siamo tutti stati stregati dai rimedi che prevedono l’utilizzo dell’aceto e del bicarbonato di sodio ma guai ad unirli insieme: questo mix di ingredienti è assolutamente controproducente. Fino ad li abbiamo quindi utilizzati nel modo sbagliato? Se la nostra idea è stata quella di mescolare insieme aceto e bicarbonato, beh abbiamo commesso uno sbaglio!

Siamo tutti a conoscenza delle incredibili proprietà pulenti che sia l’aceto sia il bicarbonato posseggono. Sbiancanti ed igienizzanti, questi sono spesso adottati per pulire casa ed anche per eliminare i cattivi odori così come sono risultati ottimo alleati per rendere splendente e morbido il bucato. Ma sapevate che è un errore unirli insieme? Il motivo è presto spiegato!

Aceto e bicarbonato di sodio: perché non vanno mescolati insieme? Abbiamo sempre sbagliato

Quando sentiamo parlare di rimedi casalinghi che prevedono l’impiego di ingredienti che custodiamo già in dispensa siamo sempre curiosi di provarli e scoprire le loro incredibili proprietà. Se poi si tratta di due ingredienti come l’aceto di vino bianco ed il bicarbonato di sodio, beh di sicuro abbiamo fra le mani due ingredienti dalle potenzialità uniche. Non si tratta di fatti di semplici ingredienti adoperati ai fornelli.

Sebbene l’aceto sia noto per essere un condimento ideale in cucina e che il bicarbonato sia un fantastico alleato per ammorbidire i legumi o preparare delle deliziose patate al forno, questi trovano impiego anche lontano dai fornelli. Tuttavia, se fino ad ora abbiamo avuto la malsana idea di mescolare insieme aceto e bicarbonato, beh abbiamo solo commesso un grande sbaglio.

Sul web ci propinano spesso rimedi casalinghi che prevedono l’impiego di questi due ingredienti: guai però a mescolarli. Diversi rimedi casalinghi prevedono che si uniscano aceto e bicarbonato per ottenere una pasta pulente che ci permetta di far risplendere le nostre superfici. Avremo tutti notato che quando uniamo insieme questi due ingredienti si forma immediatamente una schiuma. Questa non è altro il risultato di una reazione chimica dovuta all’unione di una componente basica (come il bicarbonato) insieme ad una componente acida (come l’aceto).

Ma questa reazione non garantisce però un pulito immediato, piuttosto libera anidride carbonica ed i due composti (basico e acido) finiscono per annullarsi a vicenda. Pertanto non fanno altro che neutralizzarsi ed annullare il loro potere pulente. Ci ritroveremo quindi a dover fare il doppio della fatica.

Cosa è bene fare invece? In questo caso, il nostro consiglio è quello di utilizzare separatamente questi due prodotti che, presi singolarmente, sono di sicuro ottimi per ottenere un pulito impeccabile!