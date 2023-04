Vacanze estive, 5 mete dove andare in ferie ad agosto 2023

In molti iniziano a pensare alle vacanze estive. Ci sono 5 mete perfette dove andare in ferie nel mese di agosto 2023: ecco quali sono.

La maggior parte dei lavoratori non vede l’ora che arrivi l’estate per andare in vacanza e godersi un po’ di sano relax con i propri amici, con il proprio partner o con la propria famiglia. Non tutti però sanno dove andare, anche perché ci sono tantissimi posti che si possono scoprire. Per fortuna ci sono cinque location che sono perfette per ognuno di noi.

L’arrivo della primavera ha spinto molte persone a pensare alla bella stagione. I primi caldi, il sole e le temperature finalmente più alte hanno portato la maggior parte dei lavoratori ha proiettarsi già ad agosto 2023, il famigerato mese delle ferie tanto atteso da tutti. Non tutti sanno che ci sono 5 mete perfette da scegliere per le prossime vacanze estive. Si tratta di luoghi bellissimi dove andare da soli, con un partner, con la famiglia, con gli amici. Andiamole a conoscere.

5 mete per le vacanze estive per agosto 2023: ecco dove andare

Esistono centinaia di posti al mondo dove recarsi per le vacanze estive di agosto 2023. Abbiamo selezionato cinque posti bellissimi da visitare almeno una volta nella vita.

Zanzibar, Tanzania

Le acque e le spiagge di Zanzibar sono tra le più belle al mondo, dove si può andare a godersi il paesaggio nel migliore dei modi. Ci sono numerose attività da fare, come partecipare al tour nella Riserva Marina dell’Atollo di Mnemba, uno dei posti migliori. Ci sono solamente due ore di fuso orario e otto ore di volo.

Santorini, Grecia

Per le vacanze estive di agosto 2023 si può prendere in considerazione l’isola di Santorini in Grecia, una delle location che gode del massimo splendore, tra movida e clima. È una location ottima per qualsiasi turista che può godere sia del divertimento che di posti magnifici, come le casette bianche e blu.

Fiordi, Norvegia

Per chi ama i posti un po’ più freddi anche in estate, non può non rivolgersi a Nord dell’Europa e guardare alla Norvegia. Si può partire con una crociera per godere dei fiordi, ammirando posti meravigliosi, tra stretti valli e montagne ripide. È un paese bellissimo anche per fare trakking e fare giri culturali.

Maiorca, Spagna

Tra i posti più belli ed economici per andare in vacanza in estate ad agosto c’è Palma di Maiorca, una bellissima città della Spagna. È possibile godere spiagge bellissime, ma anche posti stupendi come le Grotte del Drago e le Cuevas Dels Hams, di cui rientra la Grotta Azzurra. È anche un luogo perfetto per il divertimento.

Aruba, Caraibi

Chiudiamo la nostra lista con uno dei posti più belli dei Caraibi, ovvero Aruba. È possibile godere un Safari in Jeep così da scoprire tutta l’Isola. La località ha solo 4 ore di fuso orario dall’Italia, anche se il volo è un bel po’ lungo dato che ci vogliono circa 15 ore per arrivare. Quello che è certo è che ne vale la pena.