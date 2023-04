Mense scolastiche nel caos: i ragazzi mangiano pollo marcio e verdura con blatte | Genitori infuriati e risarcimenti

I nostri bambini mangiano nelle mense scolastiche, ma possiamo essere davvero sicuri sulla qualità del cibo che gli viene offerto?

Purtroppo l’esigenza di lavorare in due in una famiglia è diventata una necessità; tutti vorremmo stare di più con i nostri bambini ma non è più possibile. La scuola a tempo pieno ci da una mano e mangiare in mensa per i bimbi può essere anche una cosa divertente. Ma i genitori, che cercano di essere attenti per quanto riguarda l’alimentazione dei bambini, a volte si ritrovano in brutte situazioni perché nelle mense non vengono rispettati certi requisiti che dovrebbero essere alla base di un servizio del genere: qualità degli alimenti e igiene. Non è la prima volta che sui giornali troviamo notizie di questo tipo purtroppo! Questa volta è successo in alcune mense della zona di Verona.

Alcuni genitori allarmati hanno fatto una segnalazione perché sembra ci fossero in mensa partite di pollo scadute, un consigliere comunale si è occupato del caso presentando un’interrogazione in consiglio comunale. La cosa è ancor più grave se pensiamo che stiamo parlando di una refezione destinata a dei bambini! L’azienda municipalizzata che si occupa delle mense nel veronese è l’Agec, questa avrebbe dovuto controllare le ditte a cui viene dato l’appalto per le forniture del cibo; infatti il consigliere comunale ha chiesto formalmente se fossero stai presi provvedimenti a riguardo e pare che questa ditta fosse già stata sanzionata ma, nonostante questo, riforniva ancora le mense.

Qual è allora il sistema migliore per l’approvvigionamento delle mense scolastiche?

Il consigliere in questione è andato a fondo della questione e si è trovato di fronte ad altre segnalazioni piuttosto inquietanti: in un altra mensa del veronese è stata trovata una blatta all’interno della verdura. Molte spiegazioni devono essere date dal Consiglio Comunale, al di là della questione diventata anche politica, qui è in ballo la salute dei nostri bambini e la credibilità degli istituti scolastici in cui mandiamo i nostri figli pensando che siano al sicuro. Quello che dobbiamo fare come genitori ed educatori è sicuramente non abbassare mai la guardia e segnalare sempre.

La cosa migliore per l’approvvigionamento dei pasti nelle mense, come anche il consigliere comunale auspica, sarebbe un servizio interno alla scuola stessa che controlli e prepari i cibi in modo da essere sempre attenti sia per quanto riguarda la qualità degli alimenti sia per l’igiene e la cura con cui devono essere preparati. Purtroppo il costo di questo servizio sarebbe notevolmente più alto di quello adottato ora e pertanto le amministrazioni comunali sono in difficoltà però non si considera che, anche se più caro, sarebbe un vantaggio enorme per i bambini e le loro famiglie: qualità dei cibi e igiene dovrebbe essere al base di una mensa scolastica!