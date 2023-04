Partorisce 11 figli da 8 uomini diversi: la scandalosa motivazione della giovane mamma fa discutere il web

La storia di questa giovane mamma sta dividendo il web e i social. E voi, dopo aver appreso le motivazioni di tutto ciò, da che parte state?

A volte le motivazioni sono ancor più sconvolgenti rispetto alle scelte, già di per sé incredibili, che andiamo a raccontarvi. Per esempio, se pensate che la storia della giovane donna che ha undici figli da otto uomini diversi sia pazzesca, aspettate di sapere perché ha fatto tutto ciò. Resterete a bocca spalancata.

Undici figli da otto uomini diversi. Sono già numeri che facciamo fatica a comprendere. Ma iniziamo dicendovi che lei vuole arrivare a trenta figli. Non sappiamo bene con quanti uomini. C’è, ovviamente, qualcosa di irrisolto nella mente, nel passato di questa donna. Non serve essere uno psicoterapeuta per comprenderlo. Ma ormai, alla nostra età, dovremmo essere piuttosto esperti per sapere che una libro non deve mai essere giudicato dalla copertina. E, allora, aspettata di sapere le motivazioni per le quali Phil (questo il suo nome) sta conducendo un tipo di vita del genere. Vi lasceranno basiti ancor più dei fatti.

Le motivazioni della giovane donna per spiegare la sua scelta

Ovviamente, tutto ciò è stato reso noto e pubblico tramite i social network, Tik Tok in particolare. Segno, ulteriore, di qualcosa di davvero problematico. Parlare di una scelta così personale, così intima davanti a migliaia e migliaia di utenti, beh… leggete un po’. Lei, dicevamo, si chiama Phil, è una giovane donna statunitense. Vive a Memphis. Nelle ultime ore è diventata a dir poco famosa (e contestata) per aver reso pubblica tramite Tik Tok la propria situazione. Il video del suo discorso ha già totalizzato oltre tre milioni di visualizzazioni.

La vicenda è a dir poco singolare, dato che la giovane donna ha già avuto 11 figli con 8 uomini diversi. Ha raccontato tutto online, attirandosi (piuttosto prevedibilmente) centinaia e centinaia di critiche. Ma lei rivendica e difende la propria scelta, dietro la quale vi sarebbero motivazioni molto problematiche.

“Se hai uno e sottrai uno, ti rimane zero, ma se hai otto e sottrai tre, hai ancora cinque. Se ho un solo padre e lui mi abbandona o muore, i miei figli rimarrebbero senza padre, ma se ne ho otto e tre muoiono o mi abbandonano, ho ancora cinque padri” ha detto in una diretta in cui gli utenti le chiedevano conto.

C’è da dire che, dopo questa risposta, in tanti si sono schierati dalla sua parte. Per intenderci, le critiche (soprattutto con riferimento alla ostentazione della vicenda) sono rimaste. Ma in tanti hanno compreso i traumi che possono celarsi dietro una simile motivazione. E si sono concentrati sul concetto di felicità. Sia della giovane Phil, sia dei bambini. E voi, da che parte state?