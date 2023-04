Portasapone: ecco come togliere le incrostazioni davvero bene ed in un attimo | Lo fanno in hotel

Pulire a fondo il portasapone può diventare complicato, ma con questo trucchetto risolverai il problema: anche gli hotel lo utilizzano.

Chi si occupa delle pulizia domestica sa benissimo quanta fatica comporta cercare di mantenere il bagno igienizzato ed in ordine. Si tratta di una delle aree della casa più difficili da pulire perché costantemente soggetta all’umidità, causa di problemi fastidiosissimi come la muffa ed i cattivi odori. Non a caso, il box doccia è decisamente un continuo grattacapo visto che non sono rare le incrostazioni nei suoi angoli, gli aloni di calcare sui vetri, ecc.

Altro punto in cui lo sporco tende ad accumularsi e ad essere piuttosto resistente, siamo certi che confermerai, è il portasapone: per quanto lo si pulisca, dopo pochissimo torna a ricoprirsi di macchie di calcare e sapone mandando a monte tutti i sacrifici fatti! La domanda a questo punto però sorge spontanea: come fanno negli hotel a non incorrere in tale inconveniente e ad ottenere delle superfici del bagno splendenti incluse quelle dei portasapone?

Bene, ti farà piacere scoprire che da oggi in poi potrai applicare anche tu il metodo che usano in molte strutture alberghiere in modo da avere un bagno splendente che farà sgranare gli occhi ai tuoi ospiti. Segui le nostre istruzioni e resterai sbalordita dai risultati, soprattutto perché, come avrai modo di constatare, si tratta di un trucchetto facilissimo da mettere in pratica.

Pulisci il portasapone così e non crederai ai tuoi occhi: mai stato così perfetto

Quando ci si cimenta nella detersione delle superfici di casa, solitamente si effettuano più omeno gli stessi passaggi: si inumidisce con acqua la superficie da lavare, si passa poi un detergente, si strofina sulle macchie, si risciacqua e si asciuga con un panno asciutto. Nel caso dei portasapone la situazione si complica perché questi raramente vengono puliti con costanza e asciugati. Inevitabilmente quindi su di essi si accumulano sporco ed aloni che li fanno sembrare anche più datati di quanto siano in realtà.

La soluzione ideale a questo odioso problema sta nell’usare prodotti specifici ed una spugna abrasiva ma anche nel fare uso del vapore acqueo: servendosi magari di un pulitore come il centogradi: questo aiuterà a rimuovere ogni più piccolo residuo di germi ed eventuale ruggine. Una volta che abbiamo asciugato con un panno, spruzziamo sul portasapone uno spray impermeabilizzante per sanitari, di quelli che si trovano comunemente nei negozi di ferramenta. Questo trucchetto è utilizzato negli alberghi e garantisce una perfetta rimozione di goccioline d’acqua e residui di sapone, causa principale di quei brutti aloni che danneggiano le superfici. Facile, no?