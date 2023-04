Rimane incinta dopo una notte di passione in vacanza: cerca l’uomo sul web, poi il drammatico epilogo

Questa ragazza ha scoperto di essere incinta e poi ha cercato di mettersi in contatto con il padre del bambino sui social: ecco com’è finita.

Dopo una notte di passione consumata tra i due mentre erano in vacanza, lei ha scoperto di essere in dolce attesa e così ha cominciato a cercare l’uomo che aveva conosciuto sul web, pubblicando un annuncio sui canali social: ecco che cosa è successo dopo, nessuno si sarebbe mai aspettato un epilogo del genere e una reazione così di fronte all’inaspettata notizia dell’imminente gravidanza.

Scopriamo che cosa è successo alla giovane donna rimasta incinta, che ha scoperto di aspettare un figlio dopo aver avuto un’esperienza intima durante una vacanza di relax e divertimento. La protagonista di questa storia è una ragazza di nome Sarah-Jayne Snow la quale ha trascorso una vacanza nella rinomata località turistica Tenerife, l’estate scorsa, nel mese di agosto 2022. Quella vacanza è stata piacevole e divertente e una sera ha incontrato un ragazzo e ha passato la notte con lui. I due sconosciuti hanno avuto un rapporto non protetto e non si sono mai più rivisti dopo quell’occasione.

Incinta, la giovane donna ha cercato il padre del bambino sul web

Poco tempo dopo però oltre al ricordo piacevole della vacanza e dell’incontro con quel partner occasione lei ha scoperto qualcosa di assolutamente inaspettato: quella notta Sarah-Jayne Snow era rimasta incinta. Non si è persa d’animo e ha cercato di dare la notizia della gravidanza all’uomo con il quale aveva avuto quel rapporto sessuale non protetto. Non avendo contatti diretti, come il suo numero di cellulare o l’account Instagram, ha deciso di pubblicare un video servendosi del suo profilo Tik Tok. Poi è successo qualcosa di davvero inaspettato

Gli utenti della piattaforma di video si sono così incuriositi che hanno cominciato a condividere il suo filmato sperando di riuscire così a mettere in contatto Sarah con il ragazzo in questione. Il contenuto condiviso ha superato i due milioni e mezzo di visualizzazioni.

“Posso prendermi cura di mio figlio da sola, ma non voglio che si senta come se non sapesse chi è suo padre” ha spiegato Sarah. Molti hanno commentato il video di Tik Tok e qualcuno ha dichiarato di conoscere quel ragazzo, aggiungendo che si tratta di un certo Steve, morto però in un incidente stradale letale. Per ora lei non ha creduto a quelle parole, e aspetta che il padre di suo figlio si faccia vivo.