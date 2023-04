Sei una donna insicura? Dipende da come trucchi il viso: ecco come scoprirlo in base al make up che fai di solito

Ti sembrerà assurdo ma il modo in cui ti trucchi rivela moltissimo sul tuo conto: pensi di essere una donna insicura? Scoprilo con questa semplice guida.

Il make-up viene considerato da tutti come un semplice rimedio estetico. Tuttavia si sottovaluta il ruolo che potrebbe nascondere anche a livello psicologico. Infatti la psicoanalisi ha evidenziato come il modo in cui ci trucchiamo può evidenziare alcuni lati della nostra personalità. Curiose di scoprirli tutti?

Quante volte vi sarete truccate in modo automatico senza dare troppo peso all’effetto finale. Ormai il make-up quotidiano lo conoscete a memoria: la matita o l’eyeliner sono sempre nello stesso modo così come il correttore e il blush. Ma sapete che il modo in cui vi truccate potrebbe nascondere un importante significato psicologico? Ebbene si, il make-up non serve solo per abbellire il nostro viso ma anche come strumento per evidenziare il carattere e la personalità.

Sei una donna insicura? Lo dice il modo in cui ti trucchi: ecco cosa sapere!

Probabilmente non ci avete mai pensato ma il modo in cui ci trucchiamo ogni giorno ci dice qualcosa della nostra personalità. Grazie al make-up possiamo comunicare chi siamo veramente e ribadire quali sono gli aspetti più profondi del nostro carattere. Possiamo considerare il trucco come una sorta di maschera che indossiamo per nascondere o evidenziare i tratti del nostro viso.

In un certo senso il modo in cui ci trucchiamo riesce a farci apparire più aggressive o più dolci. Sta a noi decidere cosa vogliamo trasmettere. Allo stesso tempo il trucco è anche in grado di farci capire se siamo delle donne insicure oppure no. Come? In questo caso è piuttosto semplice vi basterà analizzare il vostro make up.

Sei una donna insicura? Dipende dal make-up

Se da una parte il trucco può nascondere delle insicurezze allo stesso tempo può enfatizzarle. Sarà capitato a tutte di svegliarsi una mattina con un brufolo in bella vista. Generalmente in questi casi abbiamo sempre un appuntamento importante o a cui non possiamo rinunciare. La prima cosa che facciamo è cercare di coprire questa imperfezione con l’aiuto di creme e cipria.

In questo caso stiamo cercando di nascondere un difetto che però ci farà apparire insicure. In alcuni casi il make up cela quindi un’insicurezza o qualcosa di noi che non accettiamo. In questo senso il modo in cui ci trucchiamo diventa un modo per cercare di apparire più disinibite. Questo accade quando esageriamo con il trucco, tanto da farci sembrare quasi ridicole.

Occhio quindi a quanto make up utilizzate in alcuni casi non farà altro che attirare l’effetto contrario. Quindi se volete nascondere un’imperfezione è meglio non esagerare con il trucco ma renderlo il più naturale possibile. Vedrete in questo modo l’effetto sarà eccezionale.