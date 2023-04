Fragole da coltivare in casa: ecco i segreti per farle crescere buonissime ed in abbondanza

Vuoi avere delle fragole sempre fresche? Ecco come possiamo coltivarle al meglio sul nostro balcone. Incredibile!

Le fragole sono un frutto incredibilmente buono che piace sia a grandi che piccini. La coltivazione poi è molto semplice se seguiamo qualche piccolo e veloce trucco. La bellezza di poterle staccare dal balcone e mangiarle non ha prezzo.

Scopriamo quindi cosa e come possiamo gestire una piccola coltivazione di fragole sul balcone. Sono veramente pochissimi passaggi che ci permetteranno di assaggiare qualcosa di buonissimo.

Fragole sul balcone: i segreti per coltivarle

Quasi tutti abbiamo un balcone, chi più grande e chi più piccolo, ecco quindi che possiamo mettere degli ortaggi o della frutta al posto dei fiori. Non vi sembra incredibile come idea? Potremmo mangiare quello che abbiamo coltivato con tanto amore. Ma non solo possiamo far vedere anche il ciclo della nascita ai nostri figli che saranno felicissimi di mangiare qualcosa che hanno coltivato loro.

Ecco quindi che la cosa più semplice che possiamo coltivare sono proprio le dolcissime fragole. Seguendo questi semplici consigli avrete della frutta incredibilmente dolce come pochissime volte vi è capitato di assaggiare. Ci serviranno solamente un vaso, un sottovaso, una piantina di fragole e della terra.

I passaggi sono solamente quattro e tutti facilissimi. Facciamoci aiutare, nelle varie operazioni, anche dai bambini, ovviamente supervisionando il tutto. Prendiamo quindi il nostro vaso ed aggiungiamo come prima cosa la terra che abbiamo acquistato o in un negozio specializzato oppure al supermercato. Facciamo un po’ di spazio con le nostre mani per inserire la piantina all’interno.

Non sapete dove comprarle? Rivolgiamoci ad un fioraio, oppure se abbiamo la fortuna di avere un mercato vicino casa sicuramente troveremo chi le vende. Ricordiamoci sempre di quanto è grande il nostro vaso, altrimenti potremmo comprare una pianta o troppo piccola o troppo grande. Passiamo al secondo passaggio, compattiamo per bene la terra dopo aver inserito la piantina. Mettiamo quindi altro terriccio e copriamo tutto.

Ricordiamoci di mettere sempre il sottovaso. Controlliamo bene la posizione del vaso. Deve esserci sia il sole che l’ombra in egual misura. Non va bene se è completamente sotto i raggi del sole. Ultimo passaggio ricordiamoci di annaffiare in modo regolare la nostra pianta. L’acqua non deve essere troppa altrimenti potrebbe ristagnare e rovinare il tutto. Piccolo consiglio mettiamola solamente quando il sottovaso è vuoto. Adesso dobbiamo attendere prima il fiore e poi il frutto. Le nostre fragole coltivate con amore saranno dolcissime!