Fragole, come accorgerti se hanno pesticidi: i trucchi infallibili

Le fragole sono il frutto tipico del mese di marzo fino a luglio: ecco come fare per capire se contengono pesticidi o meno.

Le fragole sono particolarmente apprezzate per il profumo ottimo e per il sapore piuttosto dolce. Si tratta di una tipologia di frutta che si presta particolarmente ad essere utilizzata nelle preparazioni dolci come guarnizione o ad essere servite con zucchero e limone. Oltre a ciò, è importante sapere che si tratta di un frutto poco calorico e ricco di proprietà benefiche la salute.

Ciò detto, è importante sapere che le fragole contengono un elevata quantità di pesticidi e per questo devono essere acquistate solo se si è certi della loro provenienza. I pesticidi, in particolare, sono sostanze chimiche molto utilizzate in agricoltura per eliminare i microorganismi che danneggiano le piante.

Fragole, ecco i trucchi su come sceglierle

Le fragole sono senza dubbio i frutti più amati da grandi e piccoli, tuttavia, in pochi sanno che si caratterizzano per il fatto che presentano la quantità di pesticidi più alta rispetto agli altri frutti. Di conseguenza, è importantissimo prendere in considerazione una serie di fattori quando si acquista il frutto in esame. Basti pensare, infatti, che uno studio condotto da Legambiente ha messo in luce che per una sola fragola possono trovarsi potenzialmente fino a 9 diverse tipologie di pesticidi. Prima di procedere con lo svelarvi quali sono i trucchi che consentono di capire se le fragole che stiamo per acquistare contengono pesticidi, è importante sottolineare che si tratta di un frutto particolarmente benefico per la salute.

Esse infatti si distinguono per l’elevato apporto di sali minerali tra cui il potassio, il fosforo e il calcio. Queste sono sostanze estremamente importanti che aiutano a favorire una corretta e sana crescita dei tessuti e molto altro ancora. Oltre a ciò, è importante sapere che sono in grado di contrastare in maniera efficace patologie molto serie come ad esempio il colesterolo alto, il diabete e la pressione alta. Infine, grazie al fatto che sono composte per il 91 per cento di acqua sono in grado di favorire una corretta idratazione del corpo e particolarmente indicate per chi segue una dieta ipocalorica.

Come accennato poco fa, nonostante le proprietà benefiche del frutto, bisogna fare attenzione alla presenza di pesticidi. Questi possono essere individuati semplicemente prendendo in considerazione alcuni fattori, tra cui il colore. Questo deve essere rosso ed omogeneo. Di conseguenza, è bene scartare quelle che appaiono ancora verdi o bianche poiché sono il segnale che non sono ancora mature.

Oltre a ciò, è importante sapere che è bene scegliere quelle piccole e dalla forma non perfetta. Il consiglio, inoltre, è quello di controllare che il picciolo risulti attaccato al frutto come anche la possibile presenza di muffe all’interno della vaschetta in cui sono conservate. In tal caso si suggerisce di toglierle dalla loro confezione.