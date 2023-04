Melatonina, perché dovresti smettere di assumerla tutte le sere: controindicazioni importanti

La assumi davvero tutte le sere? Dovresti fare attenzione, perché anche la melatonina ha le sue controindicazioni. Scopriamo quali sono.

La melatonina, in particolare nell’ultimo ventennio, forte anche di campagne marketing ad hoc che ne hanno rafforzato l’impatto sul pubblico, rappresenta uno dei prodotti “più gettonati” per aiutarti a dormire.

Inutile poi nasconderci. Chi di noi non ha avuto almeno, una volta nella vita, problemi ad addormentarsi? Corriamo “come trottole”, lo stress della vita quotidiana spesso “mangia e consuma” le nostre energie, e allora, quando è durante la notte che dovremmo recuperare le forze attraverso il meritato riposo, accade che, incredibilmente. rimaniamo con gli occhi aperti. Ansie, pensieri pesanti come macigni e spesso anche problemi di salute caratterizzano la nostra pericolosa “mancanza di sonno”.

Le indagini autorevoli dicono che sono migliaia e migliaia gli italiani che soffrono di insonnia. I rimedi naturali esistono e come, e certamente, seppur più blandi rispetto a quei farmaci a cui bisognerebbe arrivare solo in casi estremi, e rigorosamente su consiglio del nostro medico, potrebbero a loro volta generare, con un uso costante, effetti collaterali e controindicazioni di non poco conto.

Melatonina: occhio alle controindicazioni: la parola d’ordine è evitare abusi

Non dimentichiamo che se parliamo, ad esempio, di erbe aromatiche, in fondo siamo di fronte a cosiddette droghe, il cui termine va visto ad ampio raggio e non in senso negativo. Gli effetti indesiderati, quindi, lo dicono chiaramente gli esperti, esistono e come anche nell’assunzione di melatonina, che attenzione non è né un’erba, né una spezia, né può essere definita esattamente una medicina, come nel caso dei farmaci per l’ansia o per aiutarci a dormire.

Scopriamo insieme quali sono le sue controindicazioni e aiutiamo, soprattutto, il nostro corpo, a non abusare, in ogni caso, di “sostanze” che, seppur non esattamente farmaci e seppur meno invasivi, potrebbero alla fine risolvere un problema per causarne ben altri. La melatonina è prima di tutto un ormone naturale. Più di 2 milioni di operatori sanitari in tutto il mondo, lo dicono le indagini, consigliano melatonina ai propri pazienti afflitti da problemi di sonno.

Le versioni sintetiche o prodotte in laboratorio della melatonina sono ampiamente disponibili come integratore per il sonno. Milioni di persone, che hanno difficoltà ad addormentarsi, assumono la melatonina prima di coricarsi. Negli ultimi due decenni, l’uso della melatonina è aumentato quindi a dismisura. Prima di assumere qualsiasi integratore, la tua sicurezza è una priorità assoluta. Prima, quindi, di assumere la melatonina, è importante, di conseguenza, comprendere le possibili reazioni avverse e le potenziali interazioni con altri farmaci a cui sottoponi il tuo corpo.

Le reazioni avverse alla melatonina tendono ad essere relativamente rare ma esistono e vanno tenute in debita considerazione. Le principali sono le seguenti.

Mal di testa

Sonnolenza diurna

Vertigini

Nausea

Gran parte della ricerca si è concentrata sugli effetti dell’assunzione di melatonina solo per un breve periodo di tempo. Sono ancora necessarie ricerche di qualità superiore, ma le prove disponibili suggeriscono che la melatonina è generalmente sicura per un uso a breve termine solo fino a tre mesi. I problemi elencati, come abbiamo detti all’inizio, potrebbero subentrare, in modo palese, in caso di uso spropositato. I medici consigliano, quindi, una dieta sana, una buona camomilla, un pasto leggero la sera, una passeggiata serale ora che la stagione lo consente. Evitare farmaci e integratori, in modo costante, è sempre la migliore delle soluzioni.