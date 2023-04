Naso screpolato dopo un lungo raffreddore: come farlo tornare morbido e luminoso in pochi step

Naso screpolato dal raffreddore: ecco un trucco infallibile che conoscono solo le estetiste più esperte per farlo tornare morbido e luminoso.

Ci sono molte ragioni alla base di un fastidioso naso screpolato in questo periodo dell’anno. È comune, da una parte, nei soggetti che spesso si soffiano e si sfregano il naso, in particolare in luoghi con clima secco e venti freddi. Ma dal momento che è arrivata la tanto attesa primavera e l’inverno è ormai alle porte, potrebbe trattarsi di raffreddore da allergie da polline. Un altro grave serio problema da affrontare, non c’è dubbio, per chi ne soffre e deve combattere anche con continui starnuti e occhi gonfi che lacrimano.

Il nostro naso potrebbe vivere situazioni di graduale peggioramento a causa di condizioni come eczema e le già citate reazioni allergiche. I dermatologi esperti sostengono apertamente che esiste un modo preciso con cui dovresti trattare un naso screpolato: tutto inizia con l’essere gentile, non strofinando troppo forte o cercando di eliminare la pelle squamosa in modo non aggressivo. Per questa ragione andrebbero aggiungi trattamenti estetici non invasivi che possono consentirci di di ridonare lucentezza e morbidezza al naso.

Partiamo dai consigli dei medici, che non fanno mai male, per poi proseguire in quelli dermatologici, fondamentali per curare la delicata pelle del naso irritata. Soffiarsi il naso nel modo giusto. I medici consigliano di tenere a portata di mano fazzoletti delicati, magari con essenza di aloe. E quando devi soffiarti il ​​​​naso, picchietta, non strofinare, il fazzoletto per pulirlo.

Naso screpolato da allergie o raffreddore: la soluzione che non ti aspetti per curarlo

Rimani idratato. Le medicine per il raffreddore asciugheranno il raffreddore, ma la tua pelle ha bisogno di molta idratazione per contrastare gli effetti dell’antistaminico. I medici più zelanti raccomandano di prendere misure come investire in un umidificatore con una nebbia fredda, bere liquidi caldi e usare spray salino per mantenere umido l’interno del naso. Proteggi il perimetro del naso. Proteggere il naso dagli elementi ridurrà al minimo la perdita di umidità e l’irritazione da scottature. Oltre alla tua crema da giorno protettiva, i medici consigliano di coprire dove sei screpolato con una sciarpa quando esci a temperature più fresche.

Veniamo adesso ai consigli dermatologici. Non vuoi spendere decine di euro in creme idratanti che potrebbero anche non fare al tuo caso? Come puoi allora eliminare le fastidiose pellicine del naso? Potresti incredibilmente adoperare gli stessi trattamenti che usi per le labbra screpolate. In fondo, dicono gli esperti, si tratta di due parti equamente delicate.

Munisciti di uno scrub per labbra e usalo mattina e sera sul naso screpolato e abbinalo con un olio delicato. Tutto questo potrebbe agire meglio di una crema. A condizione naturalmente che adoperi prodotti di qualità che non andranno a peggiorare la situazione. Ricordati sempre di non agire in modo autonomo, senza avere consultato un esperto. Anche una semplice screpolatura del naso va trattata con la dovuta attenzione per evitare pericolosi peggioramenti legati a cure poco consone.