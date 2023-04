Antibiotici, se segui una di queste terapie non assumere latte: annulla completamente l’efficacia

Se stai prendendo degli antibiotici il consiglio dei medici è quello di non assumere latte: potrebbe annullare l’efficacia dei farmaci.

Ci sono molti altri alimenti che possono interferire con gli antibiotici, così come con altri farmaci. Tra questi, secondo gli esperti, c’è sicuramente il latte. Proviamo a capirne la ragione.

Naturalmente non devi allarmarti. Se ami il latte a colazione, e non puoi farne a meno, è sempre bene consultare il tuo medico per capire se il tipo di farmaco che stai assumendo può interagire in modo negativo con il latte. Tuttavia dovresti conoscere le solide ragioni alla base di questa incompatibilità.

Affinché gli antibiotici orali siano efficaci, devono essere assorbiti dal tratto gastrointestinale, farsi strada nel flusso sanguigno ed essere consegnati all’area infetta. Molti fattori influenzano la capacità del corpo di compiere questa impresa, inclusa la relativa acidità dello stomaco, la presenza di grassi o altri nutrienti nello stomaco e la presenza di alcuni elementi come il calcio.

Antibiotici e latte: ecco perché non vanno assunti insieme. Tutto è legato al ruolo del calcio

Per la maggior parte degli antibiotici, secondo gli esperti, il latte provocherebbe una diminuzione dell’assorbimento e comunque non è consigliato. Tuttavia, alcuni antibiotici vengono effettivamente assorbiti meglio se assunti con il cibo e si raccomanda di assumerne altri mentre si mangia, perché il cibo non ha un impatto significativo sull’assorbimento e può ridurre qualsiasi potenziale mal di stomaco dovuto ai farmaci.

La classica famiglia di antibiotici che non si possono assumere con il latte sono le tetracicline, perché il calcio nel latte si lega all’antibiotico e ne impedisce totalmente l’assorbimento intestinale. La cosiddetta resistenza agli antibiotici rappresenta, poi, una minaccia per decenni di progressi nell’uso di farmaci efficaci e indispensabili per combattere le infezioni batteriche.

L’eccessiva prescrizione e l’uso eccessivo di antibiotici in medicina e in agricoltura hanno portato molti a sostenere che potremmo essere costretti a un’era pre-antibiotica in cui il rischio di sviluppare anche infezioni minime potrebbe essere costoso. Alla luce di ciò, è diventato fondamentale massimizzare l’efficacia degli attuali antibiotici utilizzati.

Recenti ricerche che lavorano a questo scopo hanno scoperto che, ad esempio, così come esistono alimenti che riducono o annullano l’effetto degli antibiotici, ce ne sono altri, come i mirtilli rossi, che possono aumentare l’efficacia complessiva degli antibiotici. Nello specifico, i ricercatori hanno osservato che i batteri patogeni sviluppano una maggiore sensibilità a dosi più basse di antibiotici se esposti a molecole presenti nei mirtilli rossi. Inoltre, la resistenza agli antibiotici è stata notevolmente ridotta.