Aurora Ramazzotti, quanto guadagna la bellissima influencer: stipendio da capogiro

Diventata mamma da poco Aurora Ramazzotti è subito tornata attiva sui social, ma quanto guadagna di preciso la giovane influencer?

Nata e cresciuta a Milano, Aurora Ramazzotti ha iniziato presto ad essere famosa. La sua vita privata è sotto il riflettori del gossip, a causa della sua “condizione” di essere una “figlia d’arte”. Sappiamo infatti che ha studiato International European School e che nel 2002 i suoi genitori hanno divorziato, per poi risposarsi qualche anno più tardi. Aurora ha fratelli e sorelle sia da parte del padre, Eros Ramazzotti, che dalla madre Michelle Hunziker. La giovane è molto legata ai suoi genitori e alla sua famiglia allargata, che di fatto da qualche giorno è composta da due giovani e famosi nonni e 4 giovanissimi zii.

Dopo essersi diplomata nel 2015 si iscrive alla facoltà di Sociologia alla Cattolica di Milano. Aurora Ramazzotti però decide di abbandonare gli studi per tuffarsi nel mondo dello spettacolo, seguendo le orme della sua mamma. La neo mamma sembra portata per questo lavoro, essendo una donna molto solare e spigliata. Il suo profilo Instagram infatti è seguitissimo e ha all’attivo oltre 2milioni di follower.

I guadagni di Aurora Ramazzotti, tra sponsorizzazione e incursioni televisive

Proprio sui social Aurora riesce ad esprimere la sua personalità, mandando avanti campagne di sensibilizzazione con messaggi sul body positivity. Ha tuttavia debuttato in televisione nel 2015 come conduttrice del weekly pomeridiano di X-Factor, ruolo che manterrà anche per le successive due edizioni. Insieme a sua madre inoltre è stata al timone del programma Vuoi scommettere? Nel 2018 l’abbiamo vista su TV8 nel programma condotto da Adriana Volpe, “Ogni mattina” fino ad arrivare, il 16 febbraio del 2021 a Le Iene dove ha mandato un servizio che denunciava la scarsa presenza delle donne all’interno del Governo Draghi. Nell’autunno 2021 si trova al fianco di Alvin per il programma Mystery Land, che però verrà interrotto dopo appena due puntate per gli ascolti troppo bassi.

Della vita privata di Aurora si sa quasi tutto: dopo circa 6 anni di fidanzamento con Goffredo Cerza, il giovane ingegnere laureatosi a Londra, Aurora è diventata mamma del piccolo Cesare. La coppia si è sempre dimostrata molto affiatata e lei ha dichiarato in un’intervista che Goffredo per lei è stato la prima grande relazione che l’ha coinvolta fino all’innamoramento, poche settimane dopo averlo conosciuto.

Aurora Ramazzotti ha partorito in una clinica privata in Svizzera: ciò riflette il suo status di donna molto facoltosa. Molti si chiedono quanto guadagni Aurora Ramazzotti e a quanto ammonti il suo patrimonio. Non è possibile rispondere con esattezza a questa domanda. Sicuramente attraverso i suoi post social, che sponsorizzano prodotti e alle sue esperienze televisive, i guadagni della showgirl potrebbero raggiungere decine di migliaia di euro e oltre.