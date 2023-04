Barbara D’urso bellissima di primo mattino per il caffè: una nonna da sogno

Barbara D’Urso si mostra al mattino mentre prende il caffè: la conduttrice è splendida, una nonna da sogno, chi non ne vorrebbe una così?

Oltre ad essere una mamma famosissima, Barbara D’Urso è diventata ormai anche una super nonna da quando suo figlio è diventato papà di una splendida bambina. La conduttrice ne ha parlato per la prima volta a Verissimo, dimostrando ancora una volta la sua incredibile riservatezza rispetto agli eventi che riguardano il suo privato e in particolare i suoi figli. Anche se li nomina spesso durante le sue trasmissioni perché sottolinea che sono le persone più importanti della sua vita, Barbara non racconta mai niente dei suoi due figli, né si mostra mai con loro in foto, perché rispetta molto la loro privacy e la loro volontà di rimanere lontano dai riflettori.

Lo stesso discorso la conduttrice lo ha portato avanti anche quando è diventata nonna, perché non ha fatto sapere nulla a nessuno, salvo poi annunciare la nascita della piccola da Silvia Toffanin. Nelle settimane successive, poi, l’abbiamo vista su alcuni settimanali mentre era a passeggio con la nipotina. Qualche giorno fa, infine, ha postato per la prima volta uno scatto con la bimba, mostrando solo la sua manina accanto alla sua e ad altre due mani, che probabilmente sono quelle dei genitori.

Insomma, Barbara è una nonna innamoratissima e anche super riservata e rispettosa della privacy della sua nipotina, ma non solo, perché è pure una nonna super sexy, come dimostra lo scatto che ha pubblicato su Instagram mentre prendeva il caffè: scopriamolo insieme!

Barbara D’Urso splendida anche di primo mattino: ecco lo scatto che ha fatto impazzire i fan

Barbara D’Urso è sempre super presente e attiva sui social e condivide con i suoi followers diversi momenti del suo lavoro e della sua vita quotidiana. Come mamma e nonna è sempre riservatissima e non pubblica praticamente nulla che riguardi la vita dei suoi cari, ma tutto quello che concerne invece la sua quotidianità lo condivide spesso e volentieri con le persone che la seguono attraverso foto e video su Instagram. Uno degli ultimi scatti del buongiorno, in particolare, ha lasciato tutti senza parole. La conduttrice, infatti, si è mostrata in accappatoio, pronta a bere il caffè di primo mattino, ed è davvero pazzesca!

La foto è un buongiorno direttamente da Bologna, dove Barbara ha portato qualche giorno fa lo spettacolo teatrale di cui è protagonista, ‘Taxi a due piazze’, e mostra la conduttrice appoggiata su un muretto con una tazza di caffè in mano. Addosso ha solo un accappatoio che mette in evidenza le sue splendide gambe e il suo aspetto è davvero favoloso, nonostante lo scatto sia di primo mattino.

Diciamoci la verità, chi è che non vorrebbe una nonna così?!