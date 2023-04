Impazza il Cineturismo, boom in Italia e nel Mondo: quali sono le mete più ricercate

Sta spopolando una nuova tendenza per le vacanze 2023: il cineturismo. Sapete cos’è? Potrebbe piacervi. Ecco quello che c’è da sapere

La possibilità di tornare a viaggiare ci ha aperto nuovi mondi, nuovi orizzonti, nuove prospettive di scoperta. Dopo gli anni di pandemia da Covid-19, con i lockdown e le restrizioni, potersi muovere normalmente ci sta portando a scegliere mete particolari per i nostri viaggi e le nostre vacanze. E così, impazza il cineturismo. Sapete di cosa si tratta?

In realtà, è una tendenza che esiste già da anni. Recarsi sui luoghi che abbiamo visto immortalati nei film che amiamo. E, ovviamente, documentare tutto con delle foto, sia al paesaggio, sia a noi stessi con quegli sfondi iconici. La vera novità, che si sta trasformando in tendenza in questo 2023, è che sono sempre di più le Istituzioni e gli Enti Territoriali a promuovere questo tipo di percorsi.

Per le terre e le regioni che sono state set cinematografici, pubblicizzare questi luoghi attraverso dei tour mirati, è diventato un business molto redditizio. La platea dei viaggiatori, infatti, sembra gradire molto. E, allora, facciamo una rapida carrellata sui luoghi maggiormente ricercati, in Italia, quanto all’estero per gli amanti del cineturismo.

I luoghi preferiti per il Cineturismo

Ovviamente, molti dei luoghi più gettonati si trovano nella patria del cinema, gli Stati Uniti. Da New York a Los Angeles, sono tanti, tantissimi i luoghi che gli appassionati di cinema e di viaggi scelgono come destinazione e come luogo da visitare. Molti dei film di maggiore successo, infatti, sono ambientati lì. “C’era una volta in America”, per esempio e quei luoghi straordinari di New York.

Chiaramente, per gli amanti del cinema il luogo per eccellenza è Los Angeles. Lì, a prescindere dai film che sono stati ambientati nella sconfinata città californiana, è possibile camminare tra i viali che ospitano le sedi della Paramount, di Netflix, degli Universal Studio. Un’esperienza straordinaria.

Ovviamente, a catturare la maggiore attenzione sono le saghe, che fidelizzano di più il pubblico. Sia quelle cinematografiche (pensiamo a “Il signore degli anelli”) sia quelle televisive. E’ quindi boom di visite in Irlanda del Nord e del Regno Unito, sui luoghi dove è stato girato uno dei fenomeni di maggiore seguito degli ultimi anni, “Il trono di Spade”. Più difficile raggiungere la Corea del Sud, anche se in tanti, sull’onda del successo di “Squid Game” lo hanno fatto. Si unisce poi l’utile al dilettevole con le splendide Isole Hawaii. Lì, infatti, si può godere di spiagge e paesaggi paradisiaci e, allo stesso tempo, visitare eventualmente i luoghi in cui furono girati “Jurassic Park” e “Lost.

E in Italia? Questo fenomeno esiste da tempo. Per esempio, vi consigliamo l’Isola di Salina, alle Eolie, dove fu girato “Il postino” e dove in alcune zone vi sono ancora i segni della presenza del grande Massimo Troisi. In Italia hanno avuto e stanno avendo serie televisive come “Gomorra”, “I bastardi di Pizzofalcone” e la recentissima “Mare fuori”. Quindi, sta avendo un boom di prenotazioni Napoli e la Campania. Ma anche Spoleto, negli anni, ha avuto grande seguito grazie al successo di “Don Matteo”, così come la Sicilia de “Il commissario Montalbano”. E voi, siete appassionati di Cineturismo?