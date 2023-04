Tende che puzzano, non devi mandarle in lavanderia: il trucco della nonna ti fa risparmiare davvero tanto

Le tende fanno arredamento: sì, in effetti donano un tocco in più alla tua casa, ma spesso tendono ad assorbire i cattivi odori: come agire?

Le tende assorbono i cattivi odori, è risaputo. Soprattutto chi fuma all’interno dell’appartamento, sa bene che periodicamente dovrà lavare le tende se non vuole che l’odore si impregni irrimediabilmente. Odore che, poi, si avverte in tutta la casa. E a quel punto, non basterà più lavare i pavimenti ogni giorno, far arieggiare gli interni. No, sarà tutto inutile. Le tende possono davvero diventare micidiali se non se ne prende cura.

Adesso vi chiederete: possibile che ogni volta che devo dare una rifrescata alle tende devo spendere tutti quei soldi in lavanderia? Beh, no. Non è assolutamente così. Le tende possono essere lavate anche a casa, con la propria lavatrice, risparmiando sicuramente una bella cifra che invece ci avrebbe chiesto la lavanderia. Ma proviamo a capire qual è il procedimento per effettuare un lavaggio corretto.

Come lavare le tende in lavatrice: il metodo corretto

Come sempre, arriva il trucco della nonna in nostro soccorso per aiutarci e venire a capo di alcuni problemi quotidiani che riguardano soprattutto la nostra casa. In effetti, come facevano le nonne a lavare le tende in casa? Per quelle che avevano già la lavatrice, era già abbastanza semplice. Tuttavia, ci sono degli accorgimenti che diventano fondamentali se non vogliamo rovinarle. A cosa bisogna fare attenzione?

Innanzitutto, consigliamo sempre di lavare le tende a bassa temperatura e con prodotti non molto aggressivi. In genere, si possono utilizzare detersivi ecologici: quelli vanno più che bene. Ma se c’è qualcosa a cui dobbiamo prestare particolare attenzione, sono i ganci. Bisogna rimuoverli assolutamente tutti, altrimenti in lavatrice (anche uno solo) potrebbe strappare le tende e rovinare il cestello.

Attenzione, però, prima di ogni cosa devi sapere che le tende possono essere di lino, seta, cotone o altri tessuti sintetici. E, pertanto, non tutti i tipi di materiali possono essere lavati in lavatrice. Qui di seguito riportiamo i vari programmi da impostare per garantire un perfetto lavaggio delle tende senza commettere errori.

– Per le tende di cotone, impostare un programma delicato a 30 gradi con centrifuga a 600.

– Le tende bianche possono andare a 40 gradi, mentre quelle sintetiche trasparenti a 30.

– Tende di lino e di seta. Sono materiali delicati. Nel caso del lino, bisogna impostare la centrifuga a 400 giri o a 800 se si tratta di quello stropicciato. Attenzione a tenere la centrifuga ‘bassa’ anche per le tende di seta.

Ma un altro problema che si pone per le tende è proprio lo stiraggio. Per evitare questo passaggio, possiamo consigliare di: scegliere lavaggi brevi e temperature basse. Appena finito il lavaggio, rimuovete la tenda dalla lavatrice e stendetela. Se la lasciate lì, non fate altro che agevolare la formazione di pieghe. Infine, aggiungete un po’ di ammorbidente al lavaggio che ci aiuterà a proteggere i tessuti.