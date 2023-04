I tuoi abiti hanno perso colore e vivacità? Non buttarli, basta aggiungere questo in lavatrice, torneranno nuovi

I cari vecchi rimedi delle nonne, come faremmo senza? Ecco un trucco per vivacizzare gli abiti che hanno perso colore, basta aggiungerlo in lavatrice!

Consigli utili, rimedi pratici, soluzioni per ogni situazione, per riuscire a cavartela sempre, da “mamma in prima linea” quale sei: non puoi dimenticarti dei consigli delle nonne, dei trucchi che ti possono essere utili in ogni momento del tuo essere “donna di casa”.

Non è semplice, lo sai bene: lavori fuori casa e poi con i bambini, l’impegno tra le quattro mura domestiche, qualche volta, ti sembra davvero una montagna insormontabile da scalare. Però, ti ricordi bene del carattere di chi ti ha cresciuta: rigoroso ma anche capace di gestire tutto con il massimo equilibrio, per non far mai mancare nulla a chi ami.

L’igiene degli indumenti, soprattutto dei più piccoli, è per te una priorità. Può accadere, però, nel corso del tempo, che alcuni loro capi, ma anche i tuoi stessi, a cui tieni particolarmente, potrebbero perdere di colore e di vivacità. Il consiglio è quello di non affidarti a prodotti chimici che potrebbero essere costosi e creare ulteriori danni ai tessuti.

Abiti hanno perso colore e vivacità? Ecco un trucco infallibile per farli tornare come nuovi

Esiste invece un rimedio semplice, primordiale, vecchio come il mondo. Ricorriamo a questo “ingrediente” in tante situazioni della nostra vita, il suo potere è quello di igienizzare ma non solo. Stiamo parlando del sale. Lo sapevi che aggiungendo del sale nella tua lavatrice i tuoi panni riprendono colore e possono tornare addirittura con lo splendore di un tempo? Ecco alcuni consigli utili per consentire ai tuoi capi di mantenere vivacità e di non scolorire.

Immergi i vestiti in acqua salata. il sale è poco costoso, ecologico e ottimo per mantenere i tuoi colori brillanti. Prima di lavare quel nuovo top colorato, immergilo per una notte in acqua salata. Basta riempire la lavatrice con acqua fredda, aggiungere da 1/4 a 1/2 tazza di sale, quindi aggiungere i vestiti. Al mattino, basta aggiungere il detersivo e far funzionare la lavatrice come faresti normalmente. Puoi anche aggiungere altri vestiti a questo punto, ma assicurati di non riempire eccessivamente la lavatrice.

Capovolgi i vestiti. Secondo gli esperti, l’azione di rotazione del ciclo di lavaggio e dell’asciugatrice può causare la rottura delle fibre del tessuto quando i vestiti si scontrano l’uno con l’altro e contro le pareti della macchina. Anche se non puoi prevenire del tutto il danno, capovolgere i vestiti prima di lavarli manterrà eviterà lo sfilacciamento all’interno, dove non è visibile. Se asciughi i vestiti su uno stendibiancheria, appendili all’interno lontano dalla luce solare diretta per evitare che sbiadiscano.

Lavare solo quando necessario . Il modo più semplice per evitare che i colori sbiadiscano durante il lavaggio è lavare i vestiti meno frequentemente. Se stai attento, puoi consumare diversi vestiti che indossi per lavorare in un ufficio o per qualche ora a un evento elegante. Tamponare prontamente e trattare eventuali fuoriuscite di liquidi e utilizzare una spugna asciutta o un foglio di ammorbidente per rimuovere le strisce bianche di deodorante o il trucco in polvere.

. Il modo più semplice per evitare che i colori sbiadiscano durante il lavaggio è lavare i vestiti meno frequentemente. Se stai attento, puoi consumare diversi vestiti che indossi per lavorare in un ufficio o per qualche ora a un evento elegante. Tamponare prontamente e trattare eventuali fuoriuscite di liquidi e utilizzare una spugna asciutta o un foglio di ammorbidente per rimuovere le strisce bianche di deodorante o il trucco in polvere. Lavare in acqua fredda. Il lavaggio in acqua fredda anziché calda non solo aiuta a mantenere i colori brillanti, ma consente anche di risparmiare energia e risparmiare denaro. Per ottenere i migliori risultati, utilizzare un detersivo formulato per capi luminosi e lavaggio in acqua fredda.

Ecco un video esplicativo che ci illustra tutto. Tik tok, fonte @twinshonemeg.

Non dimenticare che non sempre i rimedi costosi sono la panacea di tutti i mali per i tuoi indumenti. E che naturalmente la lavatrice non è eterna: così come gli abiti, anche gli elettrodomestici hanno bisogno di cura e manutenzione.