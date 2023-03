Con questo rimedio il filtro della lavatrice non si intaserà più: capelli e pelucchi non saranno più un incubo

Il filtro della tua lavatrice è quanto di più delicato esista: devi assicurarti di non intasarlo. Con questo metodo sarai al sicuro.

La maggior parte delle persone conosce la trappola della lanugine sull’asciugatrice e si assicura di pulirla regolarmente. Ma sapevi che anche la tua lavatrice ha un filtro simile che dovrebbe essere pulito altrettanto spesso? I filtri della lavatrice intrappolano qualsiasi cosa, dai pelucchi ai capelli sciolti e devono essere mantenuti puliti per mantenere la lavatrice funzionante correttamente e non correre il rischio di rovinare l’elettrodomestico, oltre che contaminare la pulizia dei tuoi vestiti.

Per pulire il filtro della tua lavatrice devi prima di tutto sapere dove si trova. Il modo più rapido per individuare il filtro sulla tua macchina è consultare il manuale dell’azienda produttrice. Se non hai più accesso al manuale, ecco alcuni posti in cui cercare il filtro:

Nella parte anteriore dell’unità dietro un piccolo portello

Alla fine del tubo di scarico.

Sotto la copertura del tuo agitatore centrale.

Lungo il bordo superiore del cestello della lavatrice.

È possibile che la tua lavatrice non abbia affatto un filtro. La maggior parte delle lavatrici più recenti e ad alta efficienza si affidano a un filtro nella pompa che si autopulisce, ma ricordati che c’è sempre bisogno della tua manutenzione.

Una combinazione di detersivo, polvere, capelli e lanugine può intasare un filtro abbastanza rapidamente. Un filtro intasato limita l’efficienza della lavatrice e può anche portare a più depositi di lanugine sui vestiti oltre a uno scarso drenaggio. Un filtro intasato ridurrà notevolmente l’efficienza della tua lavatrice e ti comporterà danni seri che potrai risolvere solo con interventi di manutenzione piuttosto costosi.

Il trucco della spugna. La spugna: ebbene sì, avete capito bene. Quelle spugne per la pulizia personale che si trovano comunemente nei supermercati anche ad un prezzo estremamente economico sono dei favolosi metodi “acchiappapelo”. Basta inserirle direttamente nel cestello prima del lavaggio senza riempire troppo il carico. Questo consentirà di non far accumulare i peli presenti sui vestiti nel filtro della lavatrice.

Il modo più rapido per pulire questa parte della tua lavatrice, inoltre, è rimuoverlo dall’unità e immergerlo in acqua calda, allentando eventuali intasamenti o residui intrappolati. Se non è possibile rimuovere il filtro, pulirlo con una spazzola. Alcuni filtri sono usa e getta, quindi invece di pulirli puoi semplicemente buttarli via e sostituirli con uno nuovo.

Occhio anche al rischio che il tuo filtro corre con i peli dei tuoi amati animali domestici. Pulisci la lavatrice eseguendo un ciclo di lavaggio senza bucato. Al termine del ciclo, pulire il tamburo della macchina con un panno umido.