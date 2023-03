Mai più calzini spaiati: ecco il trucco per non perderli…in lavatrice

Se non ne puoi più di trovare sempre calzini spaiati dopo il lavaggio ti basterà usare questo semplice trucco e il problema sarà risolto.

C’è un mistero che da anni aleggia in casa e che nessuno mai fino ad ora è riuscito a svelare: che fine fanno i calzini in lavatrice? Una domanda che tutti ci siamo posti almeno una volta nella vita, nel momento in cui ci siamo resi conto di tutti quei calzini entrati in coppia e rimasti miseramente singoli.

Sembrerebbe una vera stregoneria, eppure il motivo non è poi così difficile da intuire. La colpa principale è della centrifuga, che spingendo i calzini verso la guarnizione li fa lentamente scivolare al suo interno per farli finire poi nel filtri (nella migliore delle ipotesi), oppure direttamente nello scarico e in questi casi ci dobbiamo rassegnare ad averli persi per sempre.

Prova subito il trucco per non avere più calzini spaiati dopo il lavaggio in lavatrice

Fino ad ora abbiamo sempre sperato nella fortuna e che non accadesse anche noi di ritrovarci con calzini spaiati dopo il loro passaggio in lavatrice. C’è chi addirittura usava strani metodi come quelli di fermarli tra loro con una molletta oppure fare un nodo alle estremità, ma ovviamente con scarsi risultati. Fortunatamente da oggi tutto questo finirà e non dovrai più affidarti al caso. Tutto quello che dovrai fare è provare questi semplice trucchetto che stiamo per mostrarti e vedrai che non perderai mai più nemmeno un calzino.

Il web è davvero un mondo fantastico, riesce sempre a trovare le domande a tutte le nostre risposte, esattamente come è capitato in questo caso. È stato proprio navigando in rete infatti, che ci siamo imbattuti sul profili Instagram di @consigli.naturali, che ha mostrato passo dopo passo come fare per non avere più calzini spaiata in lavatrice. Il procedimento è davvero molto semplice, ma prima di procedere dovrai procurati un piccolo sacchetto di cotone con chiusura. Una volta che lo avrai preso, ecco come procedere:

Prendi i calzini che devi lavare; Inseriscili tutti nel sacchetti, senza esagerare troppo; Richiudi il sacchetto e ponilo in lavatrice, meglio se in alto; Ora non ti resa che avviare il classico ciclo di lavaggio ed il gioco è fatto.

Un post condiviso da Rimedi Naturali (@consigli.naturali)

Con questo semplicissimo trucchetto riuscirai finalmente ad avere calzini perfettamente lavati e profumati, senza correre il rischio di perderli per sempre.