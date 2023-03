I simboli sulla lavatrice non significano quello che credi | Allarme, stai sprecando tanti soldi

Tutto quello che bisogna sapere sui simboli sulla lavatrice. Come usarli in modo efficiente. Tutte le informazioni utili.

Gli elettrodomestici di nuova generazione sono sempre più efficienti e sofisticati. Hanno funzioni un tempo impensabili, che ci permettono di ottenere risultati straordinari e ci consentono di risparmiare molto tempo. Alle volte, però, sono talmente complessi da diventare difficili da utilizzare. Le opzioni sono talmente tante che rischiamo di perderci e andare in confusione. Dobbiamo leggere lunghissimi manuali di istruzioni che possono essere davvero estenuanti, alle volte perfino incomprensibili, peggio ancora se non sono in italiano.

Innovazione e più funzioni non coincidono sempre con praticità. Almeno non subito. Così, degli elettrodomestici finiamo per utilizzare solo una o due funzioni, quelle più facili, immediate e intuitive. In questo modo, però, rischiamo di usare il nostro elettrodomestico in modo non efficiente e soprattutto non nella modalità che ci fa risparmiare energia. Questo problema può verificarsi quando si tratta si usare la lavatrice. Nel tempo, la lavatrice è diventata un elettrodomestico con una quantità incredibili di funzioni e programmi di lavaggio che ci permettono di lavare in casa praticamente qualsiasi cosa, senza bisogno di andare in lavanderia.

Il problema nasce quando a causa delle sue infinite funzioni, la lavatrice diventa molto difficile da usare, soprattutto per i suoi simboli incomprensibili. Se sul display trovate delle scritte, poco male, ma se invece sono presenti solo simboli che non riusciamo a decifrare e le istruzioni non sono di aiuto (perché non chiare o in un’altra lingua), allora sono guai. Qui di seguito vi diciamo cosa significano i simboli che potete trovare sulla vostra lavatrice.

Cosa significano i simboli sulla lavatrice e come usarli

Le lavatrici non sono tutte uguali. Non tutte hanno solo simboli o icone. Alle volte, per fortuna, sono presenti anche scritte o spiegazioni sul manuale di istruzione. I simboli li troviamo sia sul display esterno che nella vaschetta a cassetto, quella dove abitualmente versiamo il detersivo. All’interno della vaschetta ci sono solitamente tre scompartimenti, più grande è dove va versato il detersivo, può essere indicato con il simbolo della bacinella con due stanghette verticali o con una goccia. Il simbolo del fiore, invece, indica lo scompartimento per l’ammorbidente e quello della bacinella con una stanghetta verticale lo scomparto per i prodotti da prelavaggio o igienizzanti.

Sul display esterno della lavatrice, invece, potete trovare questi simboli:

Bacinella con acqua : indica la funzione di ammollo.

: indica la funzione di ammollo. Bacinella con una linea sopra : funzione di prelavaggio, molto utile per le macchie ostinate.

: funzione di prelavaggio, molto utile per le macchie ostinate. Bacinella con una mano sopra : lavaggio a mano per tessuti delicati.

: lavaggio a mano per tessuti delicati. Bacinella con acqua e una freccia che indica verso il basso : è lo scarico dell’acqua.

: è lo scarico dell’acqua. Spirale : è la centrifuga, che si può disattivare.

: è la centrifuga, che si può disattivare. Orologio : è la funzione per impostare la partenza ritardata della lavatrice.

: è la funzione per impostare la partenza ritardata della lavatrice. Orologio con tre linee : è la funzione di lavaggio rapido, per lavare velocemente indumenti non troppo sporchi.

: è la funzione di lavaggio rapido, per lavare velocemente indumenti non troppo sporchi. Maglietta nella lavatrice : indica il programma di lavaggio per capi di cotone, che si possono lavare a 40, 60 o 90 gradi a seconda dello sporco e della resistenza dei tessuti.

: indica il programma di lavaggio per capi di cotone, che si possono lavare a 40, 60 o 90 gradi a seconda dello sporco e della resistenza dei tessuti. Maglietta nera : lavaggio per capi dai colori scuri.

: lavaggio per capi dai colori scuri. Maglia o scarpa da ginnastica : è il programma di lavaggio per tessuti tecnici, come quelli dei capi sportivi.

: è il programma di lavaggio per tessuti tecnici, come quelli dei capi sportivi. Triangolo : indica il programma di lavaggio per capi sintetici o misti.

: indica il programma di lavaggio per capi sintetici o misti. Gomitolo di lana : programma di lavaggio per lana che può escludere i ridurre la centrifuga.

: programma di lavaggio per lana che può escludere i ridurre la centrifuga. Farfalla : un altro programma per il lavaggio delicato, specifico per tessuti in seta o simili.

: un altro programma per il lavaggio delicato, specifico per tessuti in seta o simili. Ferro da stiro: lavaggio che evita ai tessuti di sgualcirsi.

Infine, il programma ecologico, che permette di risparmiare su acqua ed energia, è indicato con la scritta ECO.