Lavatrice, svelato il segreto: ecco quale detersivo va messo in ognuna delle 3 vaschette

Spesso quando inseriamo il detersivo in lavatrice, lo mettiamo random. Scopriamo quale detersivo va in ognuno dei tre scomparti

Ultimamente non si fa altro che parlare di lavatrice. Questa va infatti utilizzata in un certo modo per far sì che si risparmi in bolletta. Per avere utenze più basse, l’ideale è infatti impostare un determinato programma come quello Eco o lavaggio rapido. Inoltre il bucato va fatto sempre ad una temperatura inferiore ai 60 gradi se si vogliono limitare i consumi.

Ma non solo, per chi possiede una tariffa bioraria, l’ideale è fare la lavatrice negli orari serali. Ci sono anche alcuni escamotage per risparmiare sull’energia elettrica, come quello di lasciare lo sportello del cestello aperto dopo il lavaggio. Questo permette anche una maggiore efficienza dell’elettrodomestico, in quanto non si va a formare l’umidità e di conseguenza batteri che generano cattivo odore.

La vaschetta della lavatrice però è spesso un mistero. Solitamente utilizziamo solo i primi due scomparti, non considerando il terzo. Eppure il terzo scomparto può essere davvero prezioso ai fini di un bucato efficiente e pulito. Andiamo a scoprire quindi quale funzione ha e quale detersivo va messo in ognuno degli scomparti.

I tre scomparti della lavatrice: quale detersivo va in ognuna?

La vaschetta della lavatrice deve essere pulita e igienizzata regolarmente, affinché non si verifichino residui di detersivo che incentivano la formazione di germi e batteri. La vaschetta va pulita in maniera periodica. Molto dipende anche dalla frequenza con cui facciamo il bucato. È importante eliminare tutti i residui di detersivo, affinché il lavaggio successivo sia efficiente. Ma come fare per lavarla? Basta estrarla e poi pulire con una spugna non aggressiva con acqua calda, non bollente. Se però è incrostata, l’ideale è metterla in lavastoviglie con un programma Eco o a bassa temperatura

Due dei tre scomparti sono identici, ovvero quelli esterni. Ognuno di essi ha una funzione precisa. Lo scomparto a sinistra che solitamente ha il simbolo II è quello che utilizziamo più spesso. Va inserito infatti il detersivo per il bucato per il ciclo del lavaggio standard. Il detersivo che andiamo ad inserire qui, è il primo che viene prelevato quando si aziona la lavatrice. Può essere liquido o in polvere.

Lo scomparto centrale è invece quello più intuitivo, perché diverso dagli altri. Solitamente è più piccolo o di colore diverso, in molti casi presenta un fiore. Qui va inserito l’ammorbidente e questo detersivo è quello che viene prelevato alla fine, quindi tutti i detersivi che vogliamo inserire alla fine del lavaggio.

Il terzo scomparto è invece quello meno utilizzato, spesso viene snobbato, ed è quello su cui troviamo il simbolo romano I. Sarebbe il primo a destra, e il detersivo che inseriamo qui, è quello destinato al pre-lavaggio. Quindi in caso di sporco eccessivo!