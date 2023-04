Uomini e Donne, “come ti permetti?”: si sfiora la rissa, tensione altissima

Rissa sfiorata a Uomini e Donne, dove due amatissime protagoniste sono arrivate ai ferri corti. L’intervento della De Filippi ha salvato la situazione, ecco che cosa è successo.

Nel dating show più seguito d’Italia non mancano mai i colpi di scena. Nelle recenti puntate, poi, i toni si sono fatti articolarmene accesi soprattutto tra due donne molto in vista. Dal parterre femminile sono partite le parole di una dama che non le ha di certo mandate a dire, avete sentito che cosa ha detto?

Quello condotto da Maria De Filippi si conferma ancora una volta come uno dei programmi più amati di Canale 5. Uomini e Donne è tra gli show più seguiti, complici gli intrighi e gli scontri che ogni giorno nascono tra i vari personaggi all’interno della trasmissione. Questa volta le protagoniste di una lite molto accesa sono due donne molto in vista: una è una tronista e l’altra è una dama di lunga data nel programma.

Per la precisione si tratta di Nicole Santinelli e di Roberta Di Padua. Le due sono finite al centro di un diverbio che è degenerato, sfiorando quasi la rissa. Se non fosse stato per l’intervento di Maria, infatti, la lite tra le due non avrebbe di sicuro avuto fine in modo pacifico. Ma che cosa ha scatenato un diverbio così violento?

Uomini e Donne, rissa sfiorata per un pelo grazie all’intervento di Maria

Secondo quanto riportato da gossipetv, al centro della diatriba ci sono alcune affermazioni fatte proprio da Nicole. La giovane tronista, infatti, si è lasciata andare ad alcune frasi sulla di Padua, che la dama ha però ritenuto abbastanza offensive nei suoi confronti. Motivo per il quale Roberta ha deciso di reagire prima rispondendo verbalmente, poi addirittura alzandosi e dirigendosi velocemente verso la tronista.

“Gli uomini ti cercano solo per una notte”, ha detto la Santinelli, mandando su tutte le furie la dama Roberta. La Di Padua non si è fatta scappare l’occasione per rispondere, tuonando contro la giovane con tutta la sua energia. “Come ti permetti?” ha affermato la donna, sollevando una polemica sulle parole della tronista. Quando i toni si sono fatti particolarmente accesi è stata la stessa Maria ad intervenire, invitando le due a placare la discussione.

Non è la prima volta che il salotto di Canale 5 si trasforma nel teatro di accese discussioni. La storia di Uomini e Donne è piena di tronista e/o corteggiatori che spesso e volentieri sono arrivati ad un passo dall’alzare le mani. Provvidenziale è sempre l’aiuto dei presenti, in particolare della conduttrice o degli opinionisti, che riescono a placare gli animi e a riportare la situazione alla normalità.