Ambrosini e il dramma della malattia di suo figlio: “Siamo corsi in ospedale”, cos’è successo!

Ex bandiera del Milan, Massimo Ambrosini ha recentemente rivelato, non senza commozione, il dramma che sta vivendo con la sua famiglia

Oggi opinionista televisivo, Massimo Ambrosini è stato un ottimo calciatore che lega la gran parte della propria carriera alla maglia del Milan. Nella sua vita, lo abbiamo appreso da pochissimo, anche una grande preoccupazione familiare. Ecco come l’ha scoperta e come la sta affrontando.

Oggi 45enne, Massimo Ambrosini è uno dei volti e delle voci maggiormente conosciute su DAZN. Sulla piattaforma che in questi anni ha il diritto di trasmettere le partite del campionato di serie A, l’ex centrocampista commenta i match. O dallo stadio, come voce tecnica delle telecronache, o in studio, nel pre e post partita.

Se in campo Ambrosini si caratterizzava per la propria grinta, per la propria veemenza agonistica, in televisione lo notiamo sempre molto pacato e misurato. Ma, non per questo, meno competente e, spesso, anche simpatico. Nato a Pesaro nel 1977 e cresciuto nel settore giovanile del Cesena, come detto è stato una bandiera del Milan. Con i rossoneri ha militato per ben diciassette stagioni, negli anni ’90 e fino al 2013. Le ultime stagioni prima del ritiro, avvenuto nel 2014, furono invece alla Fiorentina.

E’ stato anche il capitano del Milan, dopo il ritiro di una bandiera come Paolo Maldini, nel 2009. In rossonero ha vinto i titoli di campione d’Europa nel 2003 e nel 2007, il campionato del mondo per club nel 2007 e quattro campionati di Serie A. Con la nazionale italiana è stato vicecampione d’Europa nel 2000. Centrocampista abile negli inserimenti e col vizietto del gol. In tutto, con la casacca rossonera, ha disputato 326 presenze, realizzando 29 reti. 35, invece, le presenze in Nazionale. Ma non è riuscito a bagnarle con un gol.

Il dramma di Massimo Ambrosini

Come detto, abbiamo da qualche tempo appreso che l’ex calciatore convive con una vicenda familiare molto delicata. E’ stato lo stesso Ambrosini, in genere molto riservato, a rivelarlo in una recente intervista. Dichiarazioni che lo hanno spinto anche a commuoversi. Il protagonista del racconto è il terzo figlio di Ambrosini e della moglie, Paola Angelini. Si chiama Alessandro.

Alessandro ha una malattia da cui, al momento, non è possibile guarire: il diabete 1. Una malattia autoimmune, di cui in Italia soffrono circa 200mila persone. In una recente intervista a “Verissimo”, Ambrosini ha raccontato di come, insieme alla moglie Paola, abbia scoperto questa malattia. “Aveva iniziato a bere molto, a fare tanta pipì e a dimagrire” racconta del piccolo, che oggi ha 3 anni. E’ il più piccolo, dopo Federico e Angelica.

E, così, scattano tutti gli accertamenti: “Alessandro aveva la glicemia altissima, siamo andati in ospedale e in un’ora ci hanno dato la diagnosi. Diabete di tipo 1, dal quale non si può guarire“. Quest’ultima, ovviamente, è la frase che nessun genitore vorrebbe sentire sul proprio bambino. Ambrosini non riesce a trattenere le lacrime. Per misurare l’insulina, adesso Alessandro ha un sensore per la glicemia sul braccio e un microinfusore sul sedere. Oggi l’ex calciatore continua a lottare per il proprio bambino, ma anche per sensibilizzare tutti su questa malattia e sull’importanza della ricerca.