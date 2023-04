Depilazione alle gambe: questo trucco ti permetterà di farla in tempi record

Stai pensando alla depilazione alle gambe? Con questo trucchetto riuscirai a farla in tempi record! Provalo immediatamente.

La depilazione alle gambe sembra essere, soprattutto nell’ultimo secolo, un’azione molto importante per le donne da dover svolgere costantemente, sia in estate che in inverno. Che serva per indossare un semplicissimo vestitino, che serva per fare la prova costume ed andare al mare con le proprie amiche, che serva per un incontro galante o semplicemente per star bene con se stessa è necessaria. Ma questa purtroppo, spesso richiede un bel po’ di tempo.

Oggi vi sveleremo un trucchetto per farla durare pochissimo e terminarla in tempi record. Siete pronte a scoprire di cosa parliamo? Vediamolo insieme di seguito.

Trucchetto super efficace per una depilazione alle gambe in tempi record: ecco cosa bisogna fare

Abbiamo detto che la depilazione, soprattutto alle gambe, è importantissima per una donna. Eliminare definitivamente i peli superflui o quelli che son cresciuti tra una depilazione ed un’altra, ci fa sentire perfette: la pelle liscia e morbida da accarezzare e a prova di bacio, ci consente di indossare qualsiasi abitino desideriamo o di preparare anche un appuntamento romantico con la nostra dolce metà. Avere le gambe depilate ci fa sentire sicuramente meglio e più appagate anche con noi stesse. Il problema spesso, della depilazione in sé, è il tempo che tendiamo a trascorrere per realizzarla: si impiega davvero molto tempo! Come possiamo ovviare a questo problema? Con un semplicissimo trucchetto.

Poche persone, soprattutto in estate, ricorrono all’utilizzo della ceretta. Questa, oltre ad essere molto dolorosa, presuppone che i pelo cresca un bel po’ prima di essere estirpato dalla propria radice: ciò ci obbliga a restare per lungo tempo con le gambe coperte ed indossare, anche con alte temperature, pantaloni a gambe lunghe. Una vera tragedia! Ecco perché si opta sempre di più per la lametta: semplice, facile da utilizzare e facilmente trasportabile in ogni luogo. Ma anche questa richiede del tempo per essere utilizzata: ad ogni passata sulla gamba, la sciacquiamo sotto l’acqua corrente.

Per fortuna oggi vogliamo mostrarvi un trucchetto semplicissimo che vi salverà nei giorni in cui il tempo a disposizione appare essere davvero poco. Vi basterà:

bagna la pelle ed aggiungi un po’ di bagnoschiuma o sapone, per evitare le irritazioni nel momento in cui ci si depila

fatto ciò, fai scorrere il rasoio sulla parte che ti interessa depilare, dopodiché risali sempre sulla stessa parte e riscendi

sciacqua solo alla dine di tutta l’operazione

In questo modo riuscirai ad avere il risultato di sempre, ma senza spreco di acqua e soprattutto senza perdita di tempo. Ovviamente se i peli sono abbastanza lunghi, è necessario risciacquare la lametta in continuazione, altrimenti il risultato non riuscirete ad ottenerlo mai.