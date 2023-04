Il paese più bello d’Italia si trova a due passi da Roma: dove visitare questo luogo ‘incantato ‘

Un piccolo paese nel Lazio domina la classifica dei borghi più belli d’Italia. Ecco qual è e perché è stato premiato tra 20 borghi italiani

L’Italia è uno dei Paesi del mondo con città stupende, ricche di storia e cultura. Pochi sanno che la bellezza maggiore però risiede nei piccoli borghi di cui la nazione è piena. Questi paesini sono negli ultimi anni oggetto di rivalutazione per la forte attrazione turistica. Infatti, ogni anno tantissime persone da tutto il mondo visitano i borghi italiani, molti dei quali molti antichi e preservati.

La caratteristica di molti borghi in Italia è proprio quella di non aver subìto quel processo di urbanizzazione che ha investito le città più grandi, specie quelle più industrializzate. Per questo motivo i paesi più piccoli mantengono la stessa struttura che preservavano nelle epoche in cui sono stati costruiti. Il nostro Paese è pieno di borghi medievali mozzafiato che sembrano catapultarci nel passato e che ricevono ogni anno meritati riconoscimenti. Quest’anno, 20 borghi italiani si sono sfidati per accaparrarsi il titolo di “borgo più bello d’Italia”. Il concorso è stato seguito con interesse grazie ad un programma dedicato trasmesso su Rai 3 e condotto da Camila Raznovich, come speciale della celebre trasmissione “Il Kilimangiaro”. Il programma è stato confermato per la prima serata della domenica su Rai 3.

Ecco qual è il borgo più bello d’Italia: questo paese fa sognare!

Il 26 Marzo sono state concluse le votazioni online del concorso “il borgo più bello d’Italia” che, unite al parere dei tre giurati esperti, hanno determinato il vincitore. Ciascun giurato ha espresso una sola preferenza, la quale ha conferito un bonus del 33,3% al risultato in percentuale del borgo che ha ricevuto tale preferenza, sommato al voto espresso dal pubblico attraverso il web. I borghi in gara erano 20 da tutta Italia e ad accaparrarsi la vittoria è stato Ronciglione, a due passi da Roma.

Il paese, di quasi 9mila abitanti, si distingue come il più bello d’Italia grazie alla sua posizione a circa 400 metri sul livello del mare, alle alture che circondano i monti Cimini e alla sua bellezza senza tempo. Oltre a Ronciglione, nella top 3 dell’edizione del 2023 si sono classificati Sant’Antioco (Carbonia), Salemi (Trapani), Castro (Lecce). La giuria era composta da Rosanna Marziale, che ha votato per Ronciglione: chef stellata campana del ristorante Le Colonne di Caserta. Mario Tozzi: divulgatore, geologo e conduttore tv, ha votato per Sant’Antioco. Infine, Jacopo Veneziani: storico dell’arte alla Sorbona di Parigi, ha partecipato più volte al programma Le Parole di Massimo Gramellini. Anche lui ha votato per Ronciglione.