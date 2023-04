Merende per bambini, le più sane e facili da preparare: sarà tutta un’altra ricreazione

Sono queste le merende perfette da mettere nello zainetto del tuo bambino: sane, gustose e veloci da preparare non puoi non farle.

Una delle prime cose che ti viene insegnata è l’importanza di tutti i pasti della giornata, non solo colazione, pranzo e cena, ma anche l’ora della merenda e dello spuntino che riducono gli orari fra un pasto principale e l’altro. Soprattutto per quanto riguarda l’alimentazione dei più piccini, è importantissimo non fargliene saltare mai uno.

È proprio in età scolare, in modo particolare dall’asilo in su, che viene insegnato ai bambini quanto sia importante una sana e corretta alimentazione, ma in modo particolare gli viene insegnato come iniziare ad essere autonomi. Per loro a scuola l’ora della ricreazione non è soltanto un modo per mangiare la loro merendina, ma è un momento di condivisione che li aiuterà a crescere. Quello che però vogliamo mostrarti oggi, non è affatto un decalogo di regole per il buon comportamento, ma bensì delle idee per rendere l’ora della merenda a scuola ancora più unica.

Prova queste idee per preparare delle sane e gustose merende: il tuo bambino le adorerà

Sicuramente prendere quelle classiche merendine o biscotti confezionati dalla dispensa, aprire il pacco e mettere nel contenitore della scuola è sicuramente una delle cose più semplici da fare, ma sei sicura che sia davvero la scelta più giusta? A volte basta davvero poco per riuscire a preparare delle merende sane e golose per la scuola. Vuoi qualche esempio? Allora non ti resta che proseguire la lettura.

È davvero facile preparare in casa delle merende sane e che al tempo stesso sono facili e veloci. Noi ora ti mostreremo alcuni esempi e vedrai che andrai subito a provarle tutte. Ecco di cosa si tratta:

Merenda a base di pane: in questo caso, a meno che i panini non li prepari in casa con le tue mani, è una merenda velocissima da preparare. Farciscila un giorno con dei cibi salati, il giorno dopo magari con un velo di marmellata o ancora con un po’ di ricotta di cestino; Frutta: resta sicuramente la scelta migliore. In questo caso dovrai semplicemente lavarla, sbucciarla e tagliarla usando i tagli sicuri; Frutta di stagione con frutta secca: puoi scegliere per una banana, per una pera, una mela o quello che trovi di stagione e unire una porzione di frutta secca come le mandorle; Yogurt: perfetti soprattutto nei periodi più caldi, sono una merenda fresca, gustosa e che non passa mai di moda: Cracker integrali con succo di frutta: un mix vincente che renderà la merenda davvero saporita.

Allora cosa aspetti? Da oggi prova anche tu queste merende e vedrai che sarà tutta un’altra storia.