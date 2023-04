Non mettere mai questa cosa sotto il lavandino della cucina: lo fanno tutti ma si rischia grosso

Sotto al lavandino della cucina si finisce per lasciare di tutto, ma ci sono alcuni oggetti che non dovrebbero mai essere riposti lì sotto.

Al di sotto del lavandino della cucina sono solitamente presenti, a nascondere le tubature dell’acqua, dei cassetti scorrevoli o un mobiletto con antine all’interno dei quali è possibile riporre oggetti di vario tipo. Quasi tutte le cucine in Italia presentano un mobile di questo tipo che può essere sfruttato in molteplici modi e dunque far davvero comodo per evitare di lasciare oggetti in giro e avere una cucina più ordinata.

Ma non dimentichiamo che, insieme al bagno, la cucina è l’ambiente di casa che deve essere maggiormente igienizzato, premessa questa importantissima per spiegarvi che cosa non dovrebbe essere mai riposto sotto al lavandino. Si tratta di un errore che commettono moltissime persone, incuranti o non consapevoli delle conseguenze: ecco di che cosa stiamo parlando.

Lavandino della cucina: cosa non deve essere riposto sotto di esso

Ognuno organizza gli spazi della cucina in base alle proprie esigenze e alla propria ‘visione’ pertanto c’è chi decide ad esempio di riporre gli elettrodomestici in alto e chi invece è solito riempire i cassetti all’eccesso. Anche lo spazio che si trova sotto il lavandino può essere impiegato per contenere i detersivi oppure la spazzatura o ancora pentole troppo voluminose che altri armadietti non riescono a contenere e molto altro.

Non tutti sanno che alcune cose non dovrebbero mai e poi mai essere collocati qui per un motivo preciso: si tratta di un punto della cucina caratterizzato da un alto tasso di umidità dal momento che nei tubi scorrono alte quantità di acqua e che il vapore prodotto quando si utilizza l’acqua calda può andare a finire anche in questa zona.

Dunque materiali come il cartone, spesso usato a mo’ di contenitore oppure la carta assorbente, si rivelano completamente inadatti ad essere conservati qui. Ma non solo perché anche pezzi, stracci e strofinacci dovrebbero essere riposti altrove perché il rischio di una proliferazione su di essi di funghi, muffe e batteri è concreto. E, quando poi andrete ad utilizzarli per pulire le superfici, le starete in realtà contaminando.

Ma non finisce qui: è sconsigliatissimo, per analoghe ragioni, sistemare sotto il lavandino ortaggi come patate, aglio e cipolle perché l’umidità andrebbe a farli germogliare rapidamente e non sarebbe più possibile utilizzarli per cucinare. E, ancora, evitate di riporvi gli elettrodomestici: anche in questo caso, sempre a causa dell’alta presenza di umidità, rischierebbero di avere malfunzionamenti o restare danneggiati.