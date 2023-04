5 trucchetti per gestire una cognata invidiosa: se è una vera vipera rispondi così e la metterai subito al suo posto

Hai una cognata invidiosa? Il rapporto con la sorella di tuo marito è difficile e complesso? Ecco come gestire questa delicata situazione.

Fidanzarsi per poi sposarsi, con il ragazzo dei tuoi sogni, può rappresentare una delle esperienze di vita più emozionanti e gratificanti per una donna, se hai naturalmente la fortuna di incontrare “la metà perfetta della mela”.

Molti di noi non vedono l’ora che arrivi il giorno in cui sceglieremo di dire “sì” a lungo termine, se ovviamente siamo follemente innamorati della persona con cui abbiamo preso un impegno duraturo. Tuttavia, mentre siamo in grado di scegliere consapevolmente il nostro futuro marito o la nostra futura moglie, e fino all’ultimo possiamo nutrire eventuali dubbi sulla fatidica scelta, non possiamo certo scegliere i membri della famiglia che andremo “ad acquisire” con il matrimonio.

Avere a che fare con una cognata competitiva può essere piuttosto scoraggiante, non importa se si tratta della sorella della tua dolce metà o della moglie di suo fratello. Questo può iniziare a mettere a dura prova il tuo matrimonio e il tuo rapporto con gli altri membri della famiglia del tuo partner.

Hai una cognata invidiosa e aggressiva: ecco 5 consigli per gestire una situazione difficile

Dal momento che non puoi cambiare tua cognata con una versione migliore, è meglio capire come comportarsi con una cognata che è competitiva, aggressiva, invidiosa, e che di fatto mina la tua serenità quotidiana. Dare un senso al suo comportamento, secondo gli psicologi, non solo ti aiuterà “a trattare” con lei, ma potrebbe anche aiutarti a rafforzare la relazione con tuo marito o tua moglie.

Analizziamo come comprendere i segni che tua cognata è gelosa e come affrontare la sua gelosia e la sua invidia: