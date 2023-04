Per una parola ‘sbagliata’ puoi farli piangere fiumi di lacrime: sono segni zodiacali emotivi

Basta una parola sbagliata per vederli crogiolarsi in una valle di lacrime: sono i segni zodiacali più emotivi di sempre!

Se da un lato ci sono persone fredde, ciniche e spesso disinteressate delle opinioni altrui dall’altro invece ci sarà capitato di incontrare persone estremamente sensibili. Quelle che appena si sentono ferite fanno davvero fatica a trattenere le lacrime perché si sentono ferite dentro e non fanno nulla per nasconderlo.

Ebbene, questa tipica caratteristica che prende il nome di emotività può essere in particolar modo ravvisabile in alcuni segni dello zodiaco. Come ben sappiamo, sebbene non si tratti di una scienza esatta ed oggettiva, l’oroscopo in qualche modo descrive quelli che sono alcuni lati della nostra personalità.

E se oggi parliamo di emotività e sensibilità, di sicuro possiamo parlare di questi segni zodiacali: sono quelli che difficilmente trattengono le lacrime perché sono quelli più sensibili in assoluto. Vi siete forse fatti un’idea? Ecco di chi parliamo nello specifico.

La loro sensibilità è un’arma a doppio taglio: sono i segni zodiacali più sensibili

Sono quelli che vivono di emozioni, quelli che sono in balia dei sentimenti e che mai potrebbero vivere in loro assenza. Se da un lato riconosciamo il segno del Capricorno come il segno zodiacale più ‘freddo’ e cinico dello zodiaco che sa ben nascondere le sue emozioni, dall’altro riconosciamo invece i segni zodiacali più emotivi di sempre perché si lasciano trascinare dalle emozioni che provano senza mettere loro un freno. Sono quelli che hanno sempre la cosiddetta ‘lacrimuccia pronta’, quelli che dinanzi ad un film commovente sono pronti ad asciugarsi le lacrime con il fazzoletto ma sono anche quelli più ‘suscettibili’ alle parole altrui e che nei casi in cui si sentono feriti non esitano a versare fiumi di lacrime. Ma di quali segni parliamo più nello specifico?