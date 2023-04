Sconto sulle tasse in base al numero di figli: cosa succede a chi riceve già l’Assegno Unico

Il Governo aiuterà le famiglie numerose con uno sconto sulle tasse in base al numero dei figli: come funziona per chi riceve l’Assegno Unico?

Il Governo Meloni si sta concentrando molto sulle politiche per la famiglia, come aveva promesso durante la campagna elettorale. Le famiglie numerose, in particolare, sono al centro di nuove iniziative con il fine di promuovere la natalità in un Paese che purtroppo ha smesso di fare figli per ragioni economiche. I nuclei più penalizzati, infatti, sono quelli numerosi che devono trovarsi a che fare con il caro vita e con stipendi sempre più bassi.

L’intenzione dell’esecutivo è quella di tutelare i nuclei familiari anche livello fiscale, come recentemente ha dichiarato il ministro dell’Economia Giorgetti. Recentemente, il Governo Meloni aveva varato l’aumento dell’assegno unico destinato alle famiglie numerose. Ora si stanno studiando ulteriori politiche per agevolare questi nuclei. Questo potrebbe essere un aiuto, non solo per non far sentire alla famiglie con tanti figli il peso di non riuscire ad arrivare a fine mese, ma anche per incentivare chi desidera avere più di due figli.

Sconto sulle tasse in base al numero di figli e chi riceve l’Assegno Unico?

Secondo quanto riportato dal Messaggero, è probabile che a partire dal prossimo anno il Governo introdurrà una forma di aiuti nella dichiarazione dei redditi e nei cedolini degli stipendi. Tali aiuti andranno ad aggiungersi ai benefici derivanti dall’Assegno unico universale, che richiederà un’ulteriore espansione. Il Governo potrebbe considerare di reintrodurre le detrazioni fiscali per i genitori con figli a carico. Questo può essere affiancato all’Assegno Unico e Universale entrato in vigore il 1° marzo 2022. Il dettaglio del nuovo modello non è ancora definito, ma una possibile ipotesi potrebbe essere quella di una detrazione fissa, applicabile a tutti i genitori, a prescindere dal reddito, e calcolata in base al numero di figli.

In alternativa, si potrebbe adottare il “quoziente alla francese”, dove l’imposta viene calcolata in base ai redditi e alla composizione del nucleo familiare attraverso il sistema del quoziente familiare. I coefficienti utilizzati variano: 1 per ciascun genitore, 0,5 per i primi due figli, 1 per il terzo e così via. Sebbene il dettaglio di come implementare questo sistema non sia ancora definito, sembra chiaro però che il Governo ha intenzione di incentivare la natalità attraverso sconti fiscali per le famiglie con figli.