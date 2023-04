Viaggi, ecco come risparmiare sui biglietti aerei: non crederete ai vostri occhi

Viaggi low cost? Sì, è possibile. Il primo passo per una vacanza a basso budget è riuscire a risparmiare sui biglietti aerei. Ecco in che modo fare ottimi affari.

Viaggiare e spendere poco è possibile, basta sapere come fare. La maggior parte delle persone riesce a concentrare le proprie energie e il proprio budget nella programmazione di un solo viaggio all’anno. Eppure, con i giusti trucchetti, risparmiare e riuscire a fare più viaggi non è solo un buon proposito di inizio anno.

Il primo passo è, in ogni caso, organizzare per tempo i viaggi. Per l’estate 2023, per esempio, è questo il momento perfetto per prenotare i voli. In questo modo il costo dei biglietti sarà più basso. Ancora di più, se si vuole davvero risparmiare una bella cifra, CheapAir consiglia di prenotare il volo fra 330 e 362 giorni prima del volo in questione.

La seconda regola per riuscire a trovare le migliori offerti per i viaggi è essere flessibili. Ci sono diversi modi per approcciarsi alla flessibilità, per esempio lasciando al motore di ricerca dei voli il compito di trovare una qualsiasi destinazione a basso costo. Si può per esempio cliccare su “X aeroporto qualsiasi”, come Roma o Milano e nel riquadro delle destinazioni inserire “Ovunque”.

Risparmiare sui voli: come prenotare i viaggi low cost

Per risparmiare sui voli abbiamo detto che serve flessibilità. Questa non è una caratteristica che tutte le vacanze possono avere, per esempio se non si conoscono i giorni delle ferie con largo anticipo. Si può però prenotare anticipatamente e poi ottenere quelle specifiche date come ferie. Vediamo passo passo come fare per risparmiare sui voli e spendere poco, anche solo 4,99 euro per un viaggio.

Scelto il comparatore di voli, si devono introdurre tutti i criteri di flessibilità sopra descritti, quindi luogo di partenza – nelle proprie vicinanze – e destinazione qualsiasi. Il passo successivo è inserire la data o il mese (l’opzione del mese è più conveniente), ma alcuni comparatori hanno direttamente la spunta “Il mese più conveniente”. Si inserisce il numero di persone e il gioco è fatto.

A questo punto non serve far altro che attendere la fine della ricerca e segnarsi tutti i dati trovati come compagnia, destinazione e date dei voli. È il momento di spostarsi sul sito della compagnia, inserire tutti i dati e prenotare con minor limiti gli orari di partenza del volo di andata e ritorno. In questo modo ci si può aggiudicare il volo migliore al miglior prezzo.