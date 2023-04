Zanzare: metti queste piante in balcone adesso per non avere problemi in estate

L’estate è alle porte, il rischio della presenza di zanzare è incombente. Sai come proteggerti? Queste piante in balcone fanno al caso tuo.

Le zanzare rappresentano uno “degli aspetti meno piacevoli” della stagione estiva alle porte. Alcuni di noi, in particolare, hanno un rapporto particolarmente “caloroso” con questi insetti e non ne sono affatto compiaciuti. Le stagioni al mare, le serate in giardino a giocare, le nostre gambe piene di punture che provocavano bolle pruriginose, la mamma che si preoccupava di spruzzare sulla nostra pelle quegli spray profumati che per la verità, servivano davvero a poco.

I morsi della zanzara tigre, in particolare, possono diventare un serio problema per i bambini, gli anziani e i soggetti immunodepressi. Non esistono, naturalmente, rischi reali per le nostre popolazioni in termini di malaria e altre pericolose infezioni, sia chiaro, tuttavia la zanzara potrebbe anche, in alcuni rari casi, scatenare reazioni allergiche.

Nel caso di una allergia alle punture di zanzara si registra la tipica sintomatologia ma in maniera più intensa: subito dopo la puntura si ha infatti la formazione di un grande ponfo pruriginoso. Raramente viene colpito anche il sistema cardiocircolatorio con conseguente tachicardia, difficoltà respiratorie e nausea.

Rimedi naturali contro le zanzare: ecco le erbe miracolose che le tengono lontane

Sai davvero come proteggerti dalle zanzare? Vuoi evitare di acquistare farmaci e prodotti chimici, soprattutto se si tratta di tutelare la pelle dei bambini più piccoli? Dovresti sapere, allora, che esistono erbe aromatiche, per la maggior parte anche edibili, che rappresentano un repellente assolutamente naturale per questi fastidiosi insetti. Scopriamo, insieme, di quali piante si tratta e in che modo tengono lontane le zanzare da noi, preservandoci dai loro attacchi. Ricorda che ad attaccarti sono le zanzare femmine: sono loro che succhiano il tuo sangue, provocandoti fastidiose reazioni sulla pelle.

La maggior parte delle piante repellenti per insetti lo fa con il potere delle fragranze naturali: sono quelle che tengono lontane le fastidiose zanzare e introducono meravigliosi profumi in tutto il tuo giardino. Puoi coltivare alcune di queste piante per tenere lontane le zanzare in modo naturale, e proteggere così i tuoi familiari e i tuoi ospiti. Ecco alcune delle principali erbe aromatiche “anti zanzare”:

1. Lavanda. Hai mai notato che insetti o addirittura conigli e altri animali non hanno mai osato nemmeno avvicinarsi alla tua pianta di lavanda? È per la loro deliziosa fragranza, che deriva dai suoi oli essenziali che si trovano sulle foglie della pianta. Si sostiene persino che l’olio di lavanda ostacoli la capacità di annusare delle zanzare! Questa pianta è molto dura e resistente alla siccità e necessita solo di un pieno sole e di un buon drenaggio. E mentre può sopportare molti tipi di climi, prospera nelle zone più calde.

2. Calendula. Le calendule, un fiore annuale facile da coltivare, emettono un odore che scoraggia gli attacchi delle zanzare. Coltivali in vaso e posizionali vicino al tuo patio o all’ingresso della tua casa per tenere lontani gli insetti.

3. Citronella. Conosciuta per il suo odore ben distinto, la citronella è l’ingrediente naturale più comunemente usato nei repellenti per zanzare. Infatti, il Brooklyn Botanic Garden raccomanda piante profumate al limone come l’erba di citronella per tenere a bada le zanzare. E la buona notizia è che la pianta vivente è la più efficace nel respingere i parassiti. Questa pianta a bassa manutenzione funziona meglio in grandi fioriere perché non resiste al gelo, ma nei climi più caldi può essere piantata direttamente in un’area soleggiata nel terreno.

4. Nepitella o Erba Gatta. L’erba gatta (nepitella) può crescere rigogliosa quasi ovunque. Appartiene alla famiglia della menta e cresce in abbondanza sia come pianta commerciale che come pianta infestante. È molto facile prendersene cura e potrebbe anche iniziare a invadere altre aree del tuo giardino. Tuttavia, se sei disposto a rinunciare alla natura insidiosa di questa pianta, avrai di fronte potenti repellenti naturali per zanzare, addirittura più efficaci di molti farmaci.